Stíhání Parkanové je nesmysl. Nesuďme ji podle toho, co v zákonech nebylo, říká Koštoval | info.cz

Evropa si zvykla na život v míru a to vyvolává pocit, že se na armádě dá ušetřit. Politici raději dají peníze na důchody a sociální témata. Podle Koštovala je to ale chyba. „Problém vždycky nastane, minulost je spíše plná historií válek a agresí než dlouhých mírů,“ konstatuje Koštoval a v souvislostech vysvětluje, proč je nutné dávat na obranu alespoň 2 % HDP, jak se Česko zavázalo při vstupu do NATO. „V médiích to vypadá jako zlaté tele, za kterým není srozumitelná podstata. Ona tam je. Je to léty osvědčený práh, pod který by se nemělo jít, pokud chce mít stát dostatečně silnou obranu,“ popisuje.

Resort obrany podle Koštovala žije pod krizovým řízením ze dne na den, protože jeho plány jsou na 2 % HDP nastavené. Česko ovšem tyto peníze zdaleka nedává a ani dávat nechce. „To, co pan vicepremiér Hamáček uvedl, že by se obranný rozpočet měl zastropovat na úrovni 1,5 % HDP, tedy někde na úrovni 95 miliard, tak to je totální popření všech plánů a závazků a ty plány by se musely zcela přepracovat. Začali bychom se bavit o úplně jiné armádě, nedošlo by k její modernizaci a sotva by bylo na udržení toho, co je dnes,“ říká Koštoval s odkazem na nedávná slova šéfa koaliční ČSSD.

Česká armáda je podle bývalého náměstka ministra obrany relativně hodně malá, což koresponduje s nedávným projevem náčelníka Generálního štábu armády Aleše Opaty, který mluvil o tom, že z ní kvůli podfinancování zbylo jen torzo, zatímco protivník je o generaci dál. Hrozeb přitom přibývá. „Nové technologie, kyberprostor, informační technologie,“ počítá Koštoval.

Pomyslnou druhou stranou mince, kterou argumentuje například premiér Andrej Babiš, je tvrzení, že Česko neumí peníze smysluplně investovat. Armádní zakázky opakovaně provází podezření, že jsou předražené; posledním příkladem může být nákup radarů, kvůli kterému skončil náměstek ministra obrany Filip Říha. Koštoval ale vyzývá ke zdrženlivosti: „Bavme se o manažerském pochybení, které udělalo z ministra blbce, ale to neznamená, že je něco předražené.“ Armádní zakázky jsou podle něj specifické téma a mediální zkratky vedou k emotivním vyjádřením politiků, že peníze na obranu nedají.

Koštoval zasazuje armádní nákupy do historických souvislostí a připomíná, že zákony se v průběhu let měnily. Zmiňuje i případ exministryně Vlasty Parkanové, která dodnes stojí před soudem za nákup letadel Casa, ke kterému nezadala externí posudek na cenu. Podle detektivů tak připravila Česko o více než 650 milionů korun. „Chovala se z mého pohledu podle zákonů. Můj názor je, že to trestní stíhání je nesmysl. Myslím, že soud rozhodne, že se nic nestalo,“ oponuje Koštoval a připomíná, že vojenská technika je unikátní a její nákupy mají svoji odlišnou logiku.

