Stuchlík: Vláda mentálně zamrzla v minulém století. Nevíme, na základě čeho rozhoduje | info.cz

Prvotní reakci vlády na pandemii koronaviru hodnotí investor a jeden ze spoluzakladatelů občanské platformy KoroNERV-20 Petr Stuchlík kladně. Celkově je ale podle něj počínání kabinetu Andreje Babiše chaotické a nahodilé. „Jsou to zásadní opatření, která ovlivní naše životy na několik let dopředu, a my ani nevíme, na základě čeho byla přijata,“ říká Stuchlík v novém díle pořadu Kapitola. Proč podle něj vláda myšlenkově zamrzla v minulém století? Jaké dopady měl koronavirus na investování a vyplatí se ještě nakupovat akcie? A jak se někdejší kandidát na primátora Prahy Stuchlík staví k možnému návratu do politiky? Podívejte se na celou epizodu pořadu Kapitola v úvodu článku.

Pokud jde o reakci vlády na koronavirovou pandemii, podle investora a jednoho ze spoluzakladatelů občanské platformy KoroNERV-20 Petra Stuchlíka byly prvotní kroky správné. „Vláda musela pracovat, obzvlášť v začátku, v prostředí velké nejistoty. Ta první opatření byla myslím dobrá. Možná poněkud striktní, ale jak říká pan premiér – zachránil tisíce mrtvých,“ říká s nadsázkou Stuchlík v novém díle pořadu Kapitola. V dalším vládním postupu pak Stuchlík spatřuje dva hlavní problémy, a to nejasnost kroků spolu s nedostatečnou rychlostí a kreativitou.

„Ukázalo se, že stát umí velmi snadno zakazovat a zavírat, ale potom přijít s něčím kreativním a zejména rychlým, co hned doputuje k příjemcům pomoci, kteří ji potřebují, to je nad možnosti této vlády. Jednotliví ministři nejsou schopni překročit myšlení úředníka a rychle rozhodnout,“ kritizuje postup vlády Stuchlík.

Vládní programy byly dle jeho názoru nastavené tak složitě, že na konci dne se slibované peníze k potřebným nedostaly. „Proč to v Německu nebo Británii jde do tří dnů, zatímco tady je to strašně složité a musíte prokazovat takové věci, jako že podnikatelé jsou majitelé účtů, když stát už to roky ví, protože mají účet zaregistrovaný na kontrolním hlášení?“ táže se Stuchlík a dodává, že stát a jeho představitelé se v tomto ohledu mentálně nevymanili z minulého století.

Zásadní podle Stuchlíka je pak to, že nikdo neví, na základě čeho vlastně vláda činí svá rozhodnutí. „Nerozumím tomu, proč nám vláda neřekne, že rozhodli takto, protože jejich scénáře ukazují toto. Často rozhodují nahodile podle toho, co se kde dozví. Přijde mi to velmi chaotické a zmatené. Doufám, že mají nějaké podklady. Možná nám je ale nechtějí ukázat, protože žádné nemají. A to by byla skutečně tragédie,“ říká Stuchlík.

I tuto otázku si klade a na její zodpovězení vládou apeluje platforma KoroNERV-20, kterou Stuchlík spoluzakládal. Mimo to například platforma vládě navrhla, aby stát a státní podniky nečekaly s proplacením faktur a učinily tak ihned. I přes počáteční nadšení ministra Havlíčka k tomu ale nedošlo. „Jde o věc, která by opravdu pomohla obzvláště malým a středním podnikatelům překlenout krizi cashflow. A ty státní firmy to nic nestojí, protože to stejně budou muset zaplatit. Ale když to přišlo na vládu, zmizelo to a nikdo nám nevysvětlil proč,“ popisuje Stuchlík.

V rozhovoru s Vojtou Kristenem se Stuchlík zabýval i vlivem koronavirové krize na investování. Zde věří, že to nejhorší již máme za sebou. „Akcie sice propadly dolů, ale někdy druhý, třetí týden v březnu se začaly zvedat. Očekávání investorů sice ještě nejsou tam, kde byla před půl rokem, ale zas tak moc tomu už nechybí. Pořád je dobrá doba nakupovat akcie, ale není to už tak výhodné, jako to bylo pro ty, co nepodlehli emocím a nakupovali na přelomu března a dubna,“ říká Stuchlík.

Stuchlík je řídícím akcionářem fondu Quant, který rozhoduje na základě algoritmu, což se v současné situaci podle Stuchlíka ukázalo být nanejvýš výhodným mechanismem. „Quant spoléhá na algoritmus, který nedá na emoce, a my na to ani nemůžeme mít vliv. Dokázal nakoupit výhodně a ztráty investorům za březen rychle vymažeme,“ vysvětluje. „Koronavirová epidemie potvrdila, že do investic nepatří emoce. Máme za březen více peněz než v únoru navzdory tomu, že trhy podstatně klesly,“ uzavírá Stuchlík.