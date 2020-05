Úřední maturity jsou stále ve hře. Postup ministerstva je totální chaos, říká Hraba | info.cz

Ministerstvo školství sice oznámilo konání maturit, nikdo včetně studentů, kterých se maturity týkají, ale netuší, jak budou probíhat, říká v nové epizodě pořadu Kapitola senátor Zdeněk Hraba (STAN). Připouští zároveň, že vzhledem k nejasnostem v právní úpravě je stále ve hře i udělení maturit úřední cestou. „Je to totální chaos, kde nikdo netuší, co bude. Ministerstvo řeklo, co chce, ale neřeklo, jak to provést,“ komentuje počínání ministerstva Hraba. V čem spočívá právní nejasnost současné situace a co díky tomu hrozí studentům i státu? Mají být vůbec maturity jako takové zachovány? A proč by měly skončit zásahy státu do maturit? Podívejte se na celý rozhovor v úvodu článku.

„Vítám, že ministerstvo se konečně rozhoupalo a oznámilo, že maturity budou a kdy budou, což doteď buď netušili, nebo to minimálně nechtěli říci,“ říká v rozhovoru s Janem Paličkou v nové epizodě pořadu Kapitola senátor Zdeněk Hraba. „Ministerstvo nicméně pořád netuší, jak to provést právními předpisy tak, aby to odpovídalo zákonu přijatému v koronavirové krizi parlamentem,“ dodává Hraba s tím, že studenti mají za sebou dva měsíce nejistoty a ani nyní není jejich situace o moc jasnější.

Ministerstvo školství podle Hraby doposud nekomunikovalo ani se studenty, ani se zákonodárci a nebylo schopno říci, jak to s maturitami bude. „Rozhodl jsem se sám konat, protože mým oborem je právo. Zanalyzoval jsem si právní předpisy, které maturitu upravují, a postupně jsem zjišťoval, že ministerstvo vůbec netuší, jak to bude provedeno,“ říká Hraba.

Resort školství podle něj odkazuje na vlastní úpravu přijatou v koronavirové krizi, z níž dovozuje, že pokud umožní maturantům docházet od 11. května na konzultace, stačí to ke splnění podmínky o přítomnosti studentů ve škole, která je nutná ke konání maturit.

„Nemyslím si, že to jde takto odvodit,“ říká k výkladu ministerstva školství Hraba. Mnohem zásadnější je dle jeho názoru skutečnost, že ministerstvo zatím neřeklo, že usnesení, o které se opírá, padá s nouzovým stavem, který skončí 17. května. „18. května tedy máme čistý stůl a žádné předpisy, které by věc upravovaly. Ministerstvo je pak mimo hru, přítomnost žáků může regulovat jen vláda usnesením, nebo ministerstvo zdravotnictví vlastním opatřením. Ministr školství do toho nemá žádnou možnost zasahovat, protože se vyřadil vlastním předpisem, v němž vázal maturity osobní přítomností žáků. Pan ministr si navrhl zákon, kterým se vyautoval,“ vysvětluje Hraba.

Současný stav tak podle Hraby stále nevylučuje možnost získání maturity úřední cestou. „Paragraf, který konání maturit upravuje, s žádnou možností přítomnosti studentů nepočítá, jen s jejich obnovenou přítomností. Pokud se to nechá v tomto stavu, tak si maturanti budou moci vybrat, zda půjdou dělat maturitu klasicky, nebo zda si 1. června požádají školu o vydání maturitního vysvědčení úřední cestou,“ shrnuje Hraba právní analýzu situace.

„Je to totální chaos, kde nikdo netuší, co bude. Jak to vláda chce udělat, uvidíme 17. května večer. Zatím neexistuje žádný právní předpis, který by řešil, co bude pak,“ dodává Hraba.

Sami maturanti, s jejichž zástupci je Hraba v kontaktu, by pak podle něj těsnou většinou podporovali úřední maturity. „Musím vyvrátit, že studenti jsou lenoši nebo ještě něco horšího, jak jsou místy označováni na sociálních sítích. Chtějí hlavně vědět, jak to bude, jestli se mají učit na maturitu, nebo jestli je jejich aktivita zbytečná a mají se soustředit jen na přijímačky. Chtějí mít jasno, co bude,“ zprostředkovává Hraba názor maturantů s tím, že uplynulý půlrok považuje za nezachranitelný a sám by školy otevřel až v září.

Hraba zároveň doufá, že současná situace by mohla do budoucna přispět k ukončení státních zásahů do maturit. „Naplno se ukázalo, že spoléhat se na Cermat (příspěvkovou organizaci ministerstva školství, pozn. red.) je chybná cesta a slepá ulička. Jakékoliv působení Cermatu je zdlouhavé a neefektivní,“ říká senátor.

Sám by byl pro návrat maturit organizovaných pouze danou školou. Hraba považuje dvoukolejnost státních a školních maturit za zcestnou a nevidí důvod na ní dále trvat. Maturity jako takové by ale určitě zachoval. „Pořád je to významná zkouška a jakýsi předěl, byť ne takový jako v minulosti,“ míní Hraba.