Veterinář: Karanténa je nápor na psychiku domácích mazlíčků. To nejhorší je čeká, je to časovaná bomba | info.cz

Mimořádná opatření kvůli koronaviru nedopadají jen na lidi. Vnímají je i domácí zvířata a s jejich psychickou kondicí to můžu silně zahýbat. Říká to veterinář specializující se na psychologii zvířat Alexandr Skácel. Největší nápor podle něj může být paradoxně konec karantény.

„Zvířata vnímají, že se něco nezvyklého děje, i bez majitelů. Vše je pro ně jinak, než byla zvyklá – majitel je pořád doma, jsou tam děti, které třeba zlobí, a celý režim je vzhůru nohama,“ vysvětluje Skácel. Podle něj můžou lidé přenášet své psychické problémy právě na zvířata. „Hodně záleží, co je to za zvíře, jak je staré, jakého je pohlaví a jestli je kastrované. I na tom, jaká je to domácnost, jestli jde o malý byt, nebo velký dům se zahradou, kolik je tam lidí a jak to všichni prožívají,“ dodává.

Skácel potvrzuje, že jako odborník na psychický stav zvířat se v posledních týdnech potýká se zvýšeným zájmem majitelů domácích mazlíčků. Opravdový nápor na zvířecí psychiku podle něj ale teprve přinese ukončení mimořádných opatření. „Psi a kočky si zvyknou na to, že je s nimi majitel pořád doma, a potom budou velmi těžko chápat, proč najednou mají být sami. Je to tak trochu časovaná bomba, hlavně pro ta zvířata, která jsou citlivější a mají sklony k tomu mít patologickou vazbu na majitele,“ upozorňuje Skácel a dodává, že největší problémy budou mít zvířata, u kterých byla diagnostikována takzvaná separační úzkost. „Myslím, že všichni, kteří máme veterinárně psychologickou odbornost, se toho bojíme,“ doplňuje Skácel.

Co se samotného koronaviru týče, upozorňuje Skácel na to, že kočky dlouhodobě trpí nákazou jiným kmenem koronaviru, který způsobuje onemocnění FIP, které má podobně jako covid-19 velmi vysokou smrtnost, v případě nejtěžší formy nemoci dokonce stoprocentní. „Zatím není znám případ nakažení člověka od zvířete, které se samo nakazilo současným typem koronaviru a je infekční. Obávám se ale, že to do budoucna není vyloučeno. Může dojít k mutaci do dvou, tří let,“ varuje Skácel s tím, že virus může zmutovat a může pak teoreticky dojít k přenosu na člověka. „Veterináři z toho nemají radost, protože může vypuknout i panika, kdy lidé budou chtít utrácet zdravá zvířata, která nemají koronavirus, ale třeba jen léčitelný zápal plic, což je nelegální,“ uzavírá Skácel.