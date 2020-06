Vyvíjíme dalekohled pro vyhledávání asteroidů. Padesátimetrový by zničil Prahu, říká Lédl | info.cz

Výzkumné centrum Akademie věd TOPTEC, které je součástí Ústavu fyziky a plazmatu, se podílelo na největším úspěchu české porevoluční kosmonautiky. V únoru vypuštěná Sonda Solar Orbiter na sobě nesla i přístroj METIS, který byl vyvíjen právě na turnovském pracovišti. „Jde o prestižní projekt, který nám umožnil řešit ty nejlepší věci a dělat špičkový výzkum a vývoj komponentů, které letí nejen na oběžnou dráhu, ale i do blízkosti Slunce,“ říká ředitel TOPTEC Vít Lédl. V rozhovoru mluví také o projektu NEOSTEL, který by měl sloužit k odhalování asteroidů, u nichž hrozí srážka se Zemí. „Třeba už padesátimetrový asteroid by Prahu úplně vymazal z mapy světa,“ popisuje Lédl.

Únorový start evropské sondy Solar Orbiter se stal největším úspěchem české kosmonautiky v dějinách České republiky. Součástí sondy za více než 2,5 miliardy eur byl i přístroj METIS, který vyvinuli v turnovském Výzkumném centru Akademie věd TOPTEC. „Jde o koronograf, tedy přístroj k výzkumu sluneční korony,“ vysvětluje výkonný ředitel TOPTEC Vít Lédl. „Jde o dalekohled, který má zobrazovat koronu ve speciálních parametrech a v do této doby bezprecedentním rozlišení. Nepředstavujme si to jako běžný dalekohled, spousta lidí by vlastně na první pohled ani neřekla, že jde o dalekohled. Má speciální konstrukci a jde o velmi komplexní přístroj,“ popisuje.

O největší úspěch porevoluční české kosmonautiky jde podle Lédla i kvůli samotné vysoké účasti českých expertů na projektu Solar Orbiter. „Podílela se na ní řada ústavů Akademie věd, dokonce i na definici těch přístrojů. Celá ta mise se připravovala dvacet let, my toho byli součástí deset a půl roku,“ říká.

Dalším z projektů, na kterém se TOPTEC podílí, je projekt NEOSTEL, který má za úkol včas odhalovat blízkozemní asteroidy. „Opět jde fakticky o dalekohled, což může působit poněkud fádně, že vlastně děláme jen celou řadu dalekohledů. Pokud to bude třeba padesátimetrový asteroid na špatné dráze, tak když zasáhne zemi a impakt by byl třeba v Praze, tak Praha úplně zmizí z mapy světa,“ popisuje význam tohoto projektu Lédl. Riziko podobné srážky je sice velmi malé, ale pořád jde o riziko. „Ono kdyby se někdo před dvěma lety zeptal na riziko globální pandemie, tak by se asi také řeklo, že je malé. Byť tedy riziko té pandemie je pořád vyšší.“

V rámci projektu NEOSTEL se bude podle Lédlových slov teleskopů stavět několik a pravidelně budou monitorovat okolí Země. „S předstihem několika týdnů mohou odhalit potenciální rizikový asteroid. Ten systém bude oproti současným lepší v tom, že bude oblohu pročesávat každodenně,“ říká Lédl.

Proč odmítá, že by Česko byla montovna? Jak je na tom tuzemský IT sektor a které segmenty je ještě potřeba vylepšit? Pusťte si rozhovor v úvodu článku.