Známí se v Číně víc než koronaviru děsili nudy. Sám skončím v karanténě, říká Šteindler | info.cz

Jako na horské dráze. Právě tak popisuje Oliver Šteindler své zkušenosti s Čínou, kde už řadu let žije a pracuje. Je tamním manažerem plánování výroby a prodeje Škoda Auto a může tak nabídnout vhled do aktuálního dění v zemi. Krátce před návratem do Asie byl hostem v prvním dílu nového pořadu Kapitola, který moderuje šéfredaktor INFO.CZ Michal Půr.

„Měl jsem situace, kdy si člověk myslí, že je to strašný,“ říká Oliver Šteindler o své zkušenosti s Čínou. Jeho cesta do zcela cizího prostředí vedla oklikou – přes stipendijní pobyt v Thajsku a další asijské destinace. Dnes, o desetiletí později, je manažerem Škodovky, pracuje v Šanghaji a domluví se kromě čínštiny i japonsky či thajsky. Rád si ale drží svoje kořeny a do Česka se vrací.

Teď míří do Číny sužované koronavirem, nemocí nazvanou COVID-19. Když zemi v lednu opouštěl, případy se počítaly na prstech jedné ruky a informací nebylo mnoho. Teď jsou nakažených desetitisíce a obětí asi 1400. Šteindler říká, že běžní Číňané z jeho zkušenosti k situaci přistupují zodpovědně a opatření obecně respektují. Souhlasí ale, že panika v prvních dnech byla znát: „Jako když máte houf lidí, kteří se hrnou na fotbalový zápas, ale je tam jen jeden člověk, který kontroluje lístky. Všichni tam chtějí, stejně jako každý chce vidět toho doktora,“ glosuje situaci. Sám do Číny veze desítky roušek, které nejsou k dostání, a čekají ho dva týdny v karanténě, a tedy práce z domova.

Šteindler vnímá dopad epidemie na byznys. Jsou zavřené například některé restaurace či obchody a kinosály zaznamenaly během čínského nového roku drastický propad návštěvnosti a tržeb. S lehkou nadsázkou říká, že jeho známí se víc než samotné nemoci děsili právě tohoto odříznutí od světa. „Je to celonárodní, ale i celosvětový problém,“ konstatuje s odkazem na význam Číny coby obchodního partnera dalších světových ekonomik. Následky tak nepřímo můžeme pocítit i my v Česku.

Šteindler také komentuje vyhrocenou tuzemskou debatu o Číně. Osobně zastává pragmatický přístup: „Co se týče byznysu, Čína vždy bude velký hráč. Je malicherné zavírat před tím oči a přiklánět se na jednu stranu, že budeme dělat byznys s jedním, a s druhým zase ne.” Češi podle něj do vztahů s asijskou velmocí promítají i svoji historickou zkušenost s komunismem a Sovětským svazem, ale měli by také vnímat, jak ke stejné věci dnes přistupují jiné země. „Je poměrně malicherné stavět se do pozice ‚Tohle je rudý, to je špatný a tohle je modrý, to je dobrý.‘ Musí se vždy najít balanc. Aby se šířila nějaká nenávist, to je špatně,“ konstatuje.