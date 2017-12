10 nejlepších videí, která pro vás v roce 2017 připravilo INFO.CZ

V roce 2017 jsme pro vás vytvořili nespočet videí, ať už se týkala konfliktu na Ukrajině, hrozby samozvaného Islámského státu nebo se vám snažila přiblížit co by se třeba stalo, kdyby na Zemi neexistoval kyslík. Pojďte si je připomenout.

Ruské mlžení kolem sestřeleného letu MH17

Pro 218 dospělých, 80 dětí i posádku to měla být klidná cesta z nizozemského Amsterodamu do Malajsie, místo toho se ale jejich let MH17 změnil v jednu z největších leteckých katastrof. 17. července 2014 při přeletu nad východní částí Ukrajiny, kde tehdy zuřily nejtvrdší boje mezi armádou a povstalci podporovanými Ruskem, dostal Boeing 777 kritický zásah. Zřítil se a nikdo nepřežil. To, co se strhlo poté, odhalilo ruskou propagandu v celém rozsahu. Tři roky od katastrofy jsme vám přiblížili osm ruských linií „alternativní historie“, jak je popsalo evropské centrum East Strat Com, které se bojem proti dezinformacím zabývá.

8 lží o letu MH17

O co jde ve střetu mezi Saúdy a Íránem?

Írán se Saúdskou Arábií soupeří o pozici hegemona na Blízkém východě desítky let. Obě země zbrojí, armády jejich vojáků jdou do statisíců. K dispozici mají podle nepotvrzených zpráv i jaderné zbraně. Jejich spor rozděluje i svět: zatímco Rijádu straní Spojené státy, Teherán je spojencem Ruska. O co v konfliktu jde? Jakou roli v něm hrají ropné zásoby? A proč mezi oběma muslimskými zeměmi panuje taková nenávist? Podívejte se na video.

Saúdská Arábie vs. Írán

Pět nejhorších drog, které zabíjí a ničí životy

Sestavili jsme pro vás přehled těch nejhorších drog. V žebříčku kromě míry závislosti a toxicity zohledňujeme i dostupnost a toleranci většinovou společností.

Pět nejhorších drog, které zabíjí a ničí životy

Od převtělování duší k terorismu. Islám, jak ho neznáte

Islámu jako náboženství se v západní civilizací děsí stovky milionů lidí. Nepochybně za to může vzestup terorismu v posledních desetiletích, spolu s tím lidé často poukazují také na odlišné kulturní zvyklosti. Tady ale většina argumentů končí. Redakce INFO.CZ ve spolupráci s arabistkou Jitkou Jeníkovou připravila video, které by vám mělo odpovědět na základní otázky.

Co je Islám?

Co bude s radikály, kteří bojovali za Islámský stát?

Přesně šest roků od začátku syrské občanské války začalo být zřejmé, že takzvaný Islámský stát skončí. Alespoň v té podobě, ve které na území Iráku a Sýrie existoval od roku 2014. Tedy jako nikým neuznaný stát s vlastním územím, razítky a soudy. Zmizí i většina zahraničních radikálů. Kam se hne tento dav, který čítá tisíce lidí?

Kam se rozutečou bojovníci Islámského státu?

5 nejhorších bojových scén v historii filmu

Myslíte si, že na špatné filmy a seriály nikdo nekouká? Mýlíte se, některé z nich se staly doslova kultem. A to především díky podivné invenci svých tvůrců. Podívejte se na jedny z nejhorších akčních scén, které se kdy dostaly na televizní obrazovky a plátna kin.

5 nejbizarnějších akčních scén

Kalifornii vyděsila přetékající přehrada. Úřady evakuovaly na 190 tisíc lidí

Kalifornské úřady evakuovaly 188 tisíc lidí, kteří bydlí v okolí nejvyšší americké vodní přehrady Oroville. Kvůli silnému dešti a sněžení totiž hrozilo její protržení a následné zaplavení okolí. V části stavby byly díry, které se místní snažili zaplnit kamením.

Přehrada Oroville

Kdo proti komu bojuje v Sýrii?

Válka v Sýrii je nejvážnější a nejspletitější konflikt současnosti. Všichni proti všem. A občas všichni se všemi. Toto jsou nejvýznamnější hráči, kteří se přímo účastní či účastnili konfliktu.

Kdo s kým bojuje v Sýrii.

Co by bylo, kdyby v atmosféře chyběl kyslík

Na podzim roku 2016 přišel tým geologů z Princetonské univerzity s informací, že z atmosféry Země mizí kyslík. Bez něj si život na planetě neumíme představit. Jeho současná podoba je na přítomnosti kyslíku naprosto závislá. Nebyl tu však odjakživa. Jak by vypadal svět, v němž by se kyslík v atmosféře modré planety vůbec neobjevil?

Co by bylo, kdyby na Zemi nebyl kyslík

Ukrajinský přechod smrti

Ukrajina si v roce 2016 vydobila smutné prvenství. Nejvíc lidí na světě tu podle Mezinárodního ústavu pro výzkum míru SIPRI zemřelo kvůli protitankovým minám. Země, která má ambici získat členství v Evropské unii, předstihla v počtu obětí protitankových min i Afghánistán a Pákistán. Zaminovaná jsou nejen místa, kde probíhají boje, ale často i oblasti, kde se vyskytují civilisté. Miny například představují zásadní nebezpečí pro všechny, kdo chtějí přejít z Ukrajiny do samozvané Doněcké republiky nebo obráceně.