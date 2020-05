Česko před virem zachránil tajemný muž. Nestojí o slávu, říká o něm Hamáček | info.cz

Za rychlou reakcí české vlády na koronavirus stojí nejmenovaný odborník, který včas varoval ministra vnitra Jana Hamáčka a šéfy hasičů a policie. V rozhovoru pro INFO.CZ to odhaluje sám vicepremiér Hamáček a dává nahlednout do zákulisí toho, co se dělo v prvních dnech epidemie. „Ten moment, kdy jsem si uvědomil, že se na nás valí vlak v protisměru, byl, když jsem viděl matematický model, který na základě křivek z Itálie a možná už ze Španělska namodeloval, co by to znamenalo v počtu nakažených u nás a kdy dojde ke kolapsu zdravotnictví. Když mi to ten autor prezentoval na ministerstvu vnitra, bylo ticho. Uvědomili jsme si, že v horizontu týdnů se na nás řítí obrovský průšvih, a já jsem řekl, že to musí vidět premiér,“ říká Hamáček v pořadu Michala Půra.

Dotyčný expert si podle ministra vnitra nepřeje prozradit své jméno a nestojí o veřejný dík. „Dohodli jsme se, že není důležité, kdo to byl. Myslím, že nechce být slavný, a my stále s týmem kolem něj spolupracujeme. Odvedl pro tuto republiku obrovský kus práce. Když s tím bude souhlasit, tak mu poděkuji veřejně, ale v této fázi ten souhlas nemám,“ dodává Hamáček, který spolu s tímto mužem matematický model prezentoval na bezpečnostní radě státu. Někteří členové vlády včetně premiéra tehdy měli problém velmi negativním číslům uvěřit.

„Nechal jsem si ty čísla v mobilu a každý den jsem si zkontroloval počty reálných případů s modelem a ono to sedělo skoro přesně. To samé evidentně dělal premiér, a když to pátý nebo šestý den vycházelo, že to nabírá exponenciální křivku, tak pochopil, že je zle,“ říká Hamáček, podle kterého pak Babiš reagoval „operativně a rychle“. Postupně se ovšem objevil problém s nedostatkem ochranných pomůcek pro zdravotníky. Ministerstvo zdravotnictví tehdy slibovalo, že je na cestě zhruba pět milionů respirátorů, které ovšem uvízly v nizozemském Rotterdamu a bylo zjevné, že do Česka se dostanou s velkým zpožděním, případně vůbec.

Klíčový moment nastal 14. března při schůzce na ministerstvu průmyslu, kterou svolal Babiš. „Tím tématem byly ochranné prostředky. Už týden předtím, když jsem sledoval tu situaci, jak se vyvíjí schopnost ministerstva zdravotnictví zajistit respirátory, tak jsem pana premiéra asi dvakrát upozornil, že jestli má něco potenciál vládě fatálně uškodit – dokonce jsem použil výraz sundat tu vládu –, tak je to nedostatek ochranných prostředků,“ dodává ministr vnitra, který ještě během schůzky oznámil premiérovi, že zkusí opatřit dodávky z Číny.

„Premiér říkal, ať to zkusím, a já jsem odjel. Už z auta jsem volal Jardovi Tvrdíkovi, jestli je tady nějaká šance to zkusit. Už přes ten víkend jsme celý ten projekt rozjeli. Teď je nám předhazováno, jak to bylo domluveno dopředu a jak už to dohodli v únoru v Číně. Tyhle obavy se můžu pokusit rozptýlit: všechno to bylo za pochodu,“ říká Hamáček.

Už o den později přišly z Číny první nabídky, problémem se ovšem ukázaly být platby. Ty bylo nutné provést dopředu, což tehdy bylo prakticky nemožné. Hamáček kontaktoval guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka, který byl zrovna na schůzce u prezidenta Miloše Zemana. „Zavolal svoje lidi do práce a nastavil mechanismus, který umožnil za první objednávky zaplatit okamžitě. Přiznám se, že si toho mezi tím 14. březnem a prvním letadlem moc nepamatuju. Všichni moji spolupracovníci říkali, že jsem byl v divném stavu, že jsem de facto držel v ruce pořád telefon. Byl to neuvěřitelný zápřah,“ dodává.

