Každý sedmý Čech pije nad míru. Závislých po karanténě přibude, říká adiktolog Sklenář | info.cz

„Mohu za naši organizaci říct, že pozorujeme zvýšený zájem o léčbu závislostí, hlavně o tu ambulantní, která je často prvním krokem, kam se člověk s problémem obrátí. Na našich ambulancích v Praze a Středočeském kraji se zvýšil zájem o 20 %,“ říká adiktolog a šéf neziskové organizace Magdalena pro pomoc závislým Ondřej Sklenář. Alkohol podle Sklenáře mnozí lidé, kteří v koronavirové karanténě pociťují úzkost a strach, například ze ztráty příjmů nebo bydlení, užívají jako lék na své psychické stavy. Klientů přitom podle Sklenáře ještě přibude. „Nechci úplně malovat čerta na zeď, ale ten nárůst očekávám,“ přiznává Sklenář.

K tomu, že více lidí chce nyní své problémy řešit, podle Sklenáře přispívá i fakt, že jsou s rodinou doma a tráví tak společně více času. „Většina lidí měla problémy už před koronavirem, ale ta současná situace to akcelerovala, rodina si toho začala více všímat a chce to řešit,“ říká Sklenář. „Ono u závislostí se bohužel děje to, že blízcí tušili, že se něco děje, ale zavírali před tím oči, protože si třeba nevěděli rady. Ale když jsou spolu celé dny, tak už před tím zavírat oči nejde,“ dodává.

Karanténa je podle Sklenáře přesně tím, co mají závislosti rády. „Celý průšvih se závislostí je, že se rozvíjejí pomalu a plíživě. Člověk často přejde z umírněné konzumace k pití větších dávek a už je ohrožen na zdraví,“ vysvětluje Sklenář. Škodlivé užívání alkoholu se podle Sklenáře týká milionu Čechů. „Je to tedy každý sedmý dospělý. Škodlivé užívání znamená, že u tohoto vzorku populace bychom při lékařském vyšetření našli poškození organismu a to i na té psychické úrovni. Dalším stádiem už je jen závislost,“ upozorňuje Sklenář.

U konzumentů alkoholu, ale i dalších návykových látek, pak podle Sklenáře karanténa vede k akceleraci průběhu a prohlubování jejich problémů. „Mnozí se v karanténě posunuli o stadium dál. Podmínky pro to jsou teď ideální, jakkoliv to zní hrozně,“ říká Sklenář. Za bezpečnou dávku alkoholu pak s odkazem na Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) Sklenář považuje jednu sklenici vína či piva denně pro ženy a dvě pro muže. „Zároveň ale i WHO upozorňuje, že by měly být v týdnu dva dny, kdy se nepije vůbec,“ dodává Sklenář.

Jako adiktolog Sklenář zpochybňuje zprávy o tom, že by v Česku spotřeba alkoholu v uplynulých týdnech karantény dramaticky poklesla. „Ony tiskové správy vydávaly svazy a výrobci lihovin, což je poněkud jednostranné, jejich cílem a smyslem je prodej alkoholu a zisk,“ upozorňuje Sklenář. Kvalitní studie, která by potvrzovala pokles spotřeby podle něj neexistuje. „Není tu tolik turistů, s čímž to může být spojeno, plus lidé mají zásoby alkoholu, často velké, doma, takže je příliš brzy na to hovořit o poklesu spotřeby,“ dodává Sklenář.

Karanténa může podle Sklenáře paradoxně závislým posloužit jako příležitost. „Může to znít paradoxně, ale je to příležitost ke změně, která může přinést očekávanou abstinenci. Někdo to zvládne sám,bohužel je to ale výjimečné a nelze na to spoléhat. Důležité je však říci, že u některých typů návykových látek to může být dokonce život ohrožující a nedoporučoval bych to,“ uzavírá Sklenář.