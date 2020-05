Krach hospod a restaurací hrozí v každé vesnici. Hrajeme o čas, říká Jonák | info.cz

Současná vládní opatření na pomoc podnikatelům nejsou v takzvaném horeca (hotely, restaurace, catering, pozn. red.) sektoru stejně jako v sektoru cestovního ruchu příliš použitelná, říká člen Národní ekonomické rady vlády a šéf vnějších vztahů společnosti Coca-Cola Petr Jonák. Problém se přitom podle něj netýká zdaleka jen Prahy a turisticky atraktivních míst. „Kde to bude nepříjemné, bude na malých vesnicích a městečkách, kde hospody a restaurace hrají strašně silnou sociální a kulturní roli. Tam ty dopady mohou být být velmi silné a krach tohoto odvětví může být vidět v každé vesnici,“ varuje Jonák. Jak by měla vypadat vládní pomoc pro tuto skupinu podnikatelů? A o kolik peněz se vlastně v celkovém objemu jedná? Podívejte se na celý rozhovor v úvodu článku.

Ačkoliv vládní opatření přijatá v první fázi na pomoc podnikatelů nebyla těm, kteří podnikají v takzvaném horeca segmentu a cestovním ruchu, příliš platná, podle člena Národní ekonomické rady vlády a šéfa vnějších vztahů společnosti Coca-Cola Petra Jonáka se i tito podnikatelé ke státní pomoci nakonec dostanou. „Vláda zvládla zdravotní část opatření, ale rozjezd ekonomických aktivit je pomalý. Začíná se to výrazně zlepšovat, ale hrajeme o čas,“ říká Jonák.

Jonák upozorňuje na to, že například stačí, aby restaurace fungovala na rozvoz jídel či s výdejním okénkem, a už ztrácí nárok na tzv. kurzarbeit nebo na podporu z programu Antivirus, jelikož nemá zaměstnance na překážkách. „Co se úvěrů týče, tak poskytované třicetiprocentní garance jsou pro některé segmenty dostačující, pro horecu a cestovní ruch určitě ne. Mít dnes hospodu, kavárnu nebo hotel není úplně vděčné. Banky vám nepůjčí a stát vám také příliš nepomůže,“ říká Jonák s tím, že zde vidí prostor pro nový pilíř specifických vládních opatření.

Celkově podle Jonáka horeca spolu s cestovním ruchem ročně generuje až půl bilionu korun, přičemž zaměstnává zhruba 400 tisíc lidí. „Podle makronomických odhadů může dojít k propadu až o 50 %. Co se zaměstnanosti týče, tak pokud včas nepřijdou cílené programy podpory, třetina firem nemusí přežít,“ upozorňuje Jonák. Pomohl by podle něj nejen specifický Antivirus program se širšími garancemi, ale i určitý způsob kompenzace nájmů, kompenzace za zboží, které se se během zavření zkazilo nebo nákladů na hygienická opatření.

Jako zástupce nadnárodního koncernu Jonák chápe i kritiku, že je v Národní ekonomické radě vlády považován za zástupce vlivného hráče z řad soukromého sektoru s určitými kontroverzemi. „Bylo by naprosto špatně, kdyby se NERV měl stát nástrojem, který konkrétní firmě zajistí pomoc. Coca Cola má obrovské zkušenosti s tím, jak dnes vypadá horeca, jak vypadá retail, dokáže komunikovat s obrovským množstvím zákazníků a sbírat od nich vstupy,“ vysvětluje Jonák s tím, že existence veřejné kontroly je naprosto v pořádku. „To, že musí být komunikace mezi byznysem a vládou, to je také nutná realita. Když je intenzivní kontakt mezi soukromou a akademickou sférou a státem, jsou z toho ta nejlepší rozhodnutí,“ dodává Jonák.

Problémy se podle Jonáka netýkají zdaleka jen podniků v Praze, větších městech a na turisty hojně navštěvovaných místech. Velmi tvrdě podle něj může koronavirová krize dopadnout na hospody a restaurace na vesnicích a malých městech. Za jedno z vhodných řešení by pak Jonák považoval vouchery, u kterých by si sám zákazník vybral, kde je uplatní. „Systém by se ale nesměl soustředit jen na vybrané hotely a restaurace v turisticky atraktivních lokalitách, musí pomoct i místním hospodám ve vesnicích, které nejsou žádné turistické centrum,“ vysvětluje Jonák.

Dle jeho názoru by vouchery zároveň řešily problém, aby stát nedotoval podniky, které byly na pokraji krachu a dlouhodobě neudržitelné již před epidemií koronaviru. „Systém, že lidé budou sami vybírat, koho podpoří, mi přijde správný. Další věc, která může být nepříjemná, je stín minulosti, který si s sebou horeca nese. Možná teď máme příležitost ten obor restartovat a ulehčit lidem tím, že po nich stát nebude moc chtít a nechá jim jejich peníze,“ uzavírá Jonák.