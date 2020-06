Kuba: ODS musí být dominantní a pak až řešit spojence. Fiala by měl být dynamičtější | info.cz

Bývalý ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba se sice v současné době věnuje převážně podnikání, ale v politice je stále aktivní a na podzim povede jihočeskou kandidátku ODS. Strana by podle něj měla v prvé řadě analyzovat, kde má voliče a jak je získat, aby se stala dominantní politickou silou. „Kdybych seděl ve vedení ODS, zabýval bych se spíše tím, abychom nejprve dovedli stranu na 20 až 25 %, a pak teprve řešme, kdo je naším politickým partnerem. Musíme být dominantní a spojenectví řešit až po volbách,“ říká Kuba. Předseda ODS Petr Fiala by měl dle jeho názoru přidat v projevu na razanci a dynamičnosti a vedení strany by mělo být více rozmanité. Jak dostat ODS opět na vrchol? Jak Kuba jako exministr průmyslu hodnotí vývoj v budování nových bloků jaderných reaktorů? A jak probíhalo jihočeské testování protilátek na koronavirus? Podívejte se na celý rozhovor v úvodu článku.

Martin Kuba má za sebou kromě vládního angažmá na postu ministra průmyslu a obchodu i zkušenost pověřeného předsedy ODS. Ač se nyní věnuje hlavně podnikání, v politice zůstává aktivní a připravuje se na vedení jihočeské kandidátky občanských demokratů do podzimních krajských voleb.

„ODS by neměla být opoziční stranou. Z mého pohledu musí dělat takovou politiku, aby oslovovala voliče. Politická scéna je delší dobu poměrně zakonzervovaná. Středopraví voliči, kterým nevyhovuje vláda ANO, čekají na jasnou politickou sílu, která se za ně postaví. A já myslím, že by to měla být ODS,“ říká Kuba v rozhovoru s šéfredaktorem INFO.CZ Michalem Půrem.

Kuba nezpochybňuje slova současného předsedy ODS Petra Fialy o tom, že to bude právě ODS, kdo bude sestavovat příští vládu. Upozorňuje ale, že k tomuto scénáři vede dlouhá cesta. „Jestli chceme za rok a půl stát v čele vlády, jak říká Petr Fiala, pak je na tom hodně práce, protože preference teď nejsou takové, aby se o tom dalo takto na sto procent mluvit,“ říká Kuba.

„Pokud bychom měli vést tento souboj, bylo by pro mě milejší, kdyby se ODS přibližovala preferencemi hnutí ANO. Politika je dnes o symbolech. Není to jen o sepsaném programu, ale i o jeho prezentaci a zvládnutí mediální prezentace jako takové či pocitu, jaký ve vás ta strana probouzí,“ dodává Kuba.

Strana by si podle něj měla zanalyzovat, kde má potenciální voliče, a říct si, jak je oslovit. Pokud mají být občanští demokraté dominantním politickým subjektem, nevidí Kuba problém v tom, aby ve straně fungovali jak konzervativci typu Jana Zahradila, tak liberálové jako Pavel Novotný. Současnému vedení v tomto ohledu vytýká přílišnou jednolitost.

„Ti lidé jsou prakticky stejní ve svých projevech. Chybí mi kombinace toho, že někdo je umírněnější a někdo razantnější a jinak komunikuje, v tom se ten tým moc nedoplňuje,“ říká Kuba. Strana si dle jeho názoru musí vybrat, zda bude jednotná v názorech s menším počtem voličů, nebo v ní bude více názorových proudů, což jí umožní oslovit více lidí. „K tomu je potřeba lídr, který to pod sebou dokáže uřídit, dát to dohromady a někam to vést,“ míní Kuba, podle kterého by měl předseda ODS Petr Fiala ve svém projevu přidat na razanci a dynamičnosti.

Jako exministr průmyslu a obchodu a zároveň podnikatel v sektoru bateriových systémů Kuba v rozhovoru rozebíral i aktuální vývoj kolem výstavby nových bloků jaderných elektráren. Jádro považuje jednoznačně za zdroj pro Česko vhodný.

„Jsem přesvědčen, že máme-li se posouvat směrem k bezemisní energetice a snižovat emise, které produkujeme, tak jaderná energetika je pro Česko jedinou cestou. Máme poměrně vysokou průmyslovou základnu a spotřeba ve dnech, kdy nesvítí slunce a nefouká vítr, je u nás poměrně vysoká, a proto potřebujeme mít základní zdroje. Pro mě je jaderná cesta rozumná a důležitá,“ říká Kuba, který oceňuje, že vláda podniká kroky směřující k výstavbě nových jaderných zdrojů.

Na výstavbě reaktorů bude podle něj hrát roli cena peněz, tedy za kolik bude možné si na projekt půjčit, což se následně odrazí na ceně výstavby, a ve finále i na ceně energie. „Pokud chce stát zajistit bezemisní energetiku za co nejméně peněz, pak by do toho měl sám finančně vstoupit a ne posílat ČEZ na komerční trh půjčovat si dráž. Stát by měl v energetice určit svůj mix a postavit se za něj. Musí u toho být musí, je to strategický projekt, ne komerční záležitost. Doufám, že se to teď bude posouvat,“ říká Kuba.

Podle Kuby se Češi staví dobře k evropským cílům bezemisní energetiky, což se projevuje hlavně v čím dál větším zájmu o instalaci solárních panelů na domy a jejich doplněním o bateriová úložiště. „Ony cíle Green New Dealu považuji za velmi idealistické. Jako konzervativní Jihočech si myslím, že k nim musíme přistupovat tak, abychom k nim směřovali, ale zároveň neohrožovali to, jak žijeme a jak se nám daří. Česká společnost se v tomto chová velmi dobře. Na druhou stranu, něco, co ekonomicky stát nezvládne, nejde udělat lusknutím prstu, je třeba hledat racionální cestu,“ míní Kuba.