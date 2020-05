Novotného jsem vyprovokoval úmyslně. Stylem a sólohrou se podobá Klausovi, říká Zahradil | info.cz

Sporu Zahradil-Novotný si v posledních týdnech skoro nešlo nevšimnout. „Zcela bez vytáček přiznávám, že jsem se pana spolustraníka Novotného pokusil vyprovokovat tak trochu úmyslně. A myslím, že se mi to i podařilo,“ říká europoslanec Zahradil v rozhovoru s šéfredaktorem INFO.CZ Michalem Půrem a dodává, že jemu samotnému přestřelka na sociálních sítích pomohla ke zvýšení publicity. Zároveň odmítá, že by usiloval o Novotného vyloučení ze strany.

„Existuje heslo, že jen hlupák se spálí dvakrát o stejná kamna. My už se jednou spálili s jedním takovým sólistou, to je příklad Václava Klause mladšího, takže už bych to podruhé nezkoušel. Stylem, sólohrou, mediálním exhibicionismem, nedisciplinovaností a neřiditelností jsou si podobní,“ hodnotí Novotného Zahradil. Jeho kandidaturu ve sněmovních volbách komentovat nechce, ale ujišťuje, že proti němu nebude „kout pikle“.

Pandemie koronaviru podle Zahradila v Evropě prohloubila spor o zesílení unijní integrace. „Tady myslím, že zastánci národních pravomocí hrají s trochu silnější kartou, protože mnohé národní státy se s krizí dokázaly vypořádat více než dobře,“ hodnotí situaci a dodává, že je tu taky unijní spor severního křídla, které vše platí, a jižního, které by chtělo čerpat. „A pak je tu ještě spor mezi starými a novými členskými státy, což je spíše o takových těch kulturně-sociálních odlišnostech, což se projevuje na útocích z Německa nebo Francie na Polsko nebo Maďarsko,“ doplňuje Zahradil.

Andreje Babiše na unijní úrovni Zahradil připodobňuje k maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi v tom, že oba mají odlišnou rétoriku doma a v Bruselu. „Orbán je národovec, což neberu nijak pejorativně, sám bych to o sobě v trochu jiném smyslu řekl taky. Doma hraje na jednu notu, v Bruselu na jinou. A ti europoslanci evropských lidovců potřebují jeho hlasy k udržení většiny, takže mu nakonec vystaví nějaký generální pardon. Babiš své europoslance zařadil mezi třetí nejsilnější liberály, také to hraje na obě strany, ale má achillovu patu v podobě dotací. Tam se to skutečně nedá okecat,“ říká Zahradil s tím, že je podle něj dobře, že se Unie zabývá Babišovým střetem zájmů.

Na domácí politické scéně Zahradil stejně jako předseda ODS Petr Fiala vylučuje koaliční spolupráci s hnutím ANO. Zároveň – opět stejně jako Fiala – věří tomu, že ODS může po sněmovních volbách sestavovat vládu. „Na Slovensku jsme byli svědky toho, že strana Vladimíra Mečiara vyhrála volby, ale vznikla proti ní široká koalice, která sestavila vládu proti Mečiarovi. Jakkoliv by to bylo obtížné, dovedu si to představit i u nás i přes názorové neshody opozičních stran,“ říká Zahradil. Babiš podle něj stylem neideologické a silně pragmatické politiky připomíná Václava Klause staršího v 90. letech. A jedním z úkolů ODS by podle Zahradila mělo být získání voličů, kteří utekli právě k ANO.