Prymula: Zůstávám, protože epidemie není za námi. Neuzavřít doly v Karviné byla chyba | info.cz

Pro INFO.CZ Prymula připouští, že reakce na tento rozhovor byly velmi emotivní, ale z Úřadu vlády, kde má nově na starost zdravotnický výzkum, odcházet nechce. Nikoliv kvůli sobě, ale kvůli tomu, že epidemii považuje stále za velmi závažnou.

„Nejsem člověk, který by od něčeho odcházel. Dominantně tam zůstávám proto, že si myslím, že to zdaleka za námi není. Ta epidemie tady samozřejmě je a myslet si, že jsme ji změnou názoru vytěsnili, to není ta správná cesta,“ říká Prymula v rozhovoru s Michalem Půrem.

Podle Prymuly vláda udělala v Karviné chybu především oddalováním uzavření dolů, kde se koronavirus objevil. „Myslím, že pokud se tam udělala nějaká chyba, tak to bylo z hlediska včasnosti těch dvou dolů, protože tam ta čísla narostla do obrovských hodnot. To už je obrovská zátěž a kraj se s tím těžko je schopen vyrovnat. Tohle tady bylo na začátku a celý systém byl přetížen. Tady to spadlo na jeden kraj,“ vysvětluje.

V globálním měřítku podle epidemiologa zdaleka nelze mluvit o tom, že by epidemie dosáhla vrcholu. Zmiňuje Latinskou Ameriku, USA a Indii coby tři oblasti, kde se situace nevyvíjí nijak dobře. „Tady ten virus určitě neslábne,“ říká Prymula.

Opatrný je i ohledně tzv. druhé vlny, která podle některých názorů může přijít po prázdninách. Prymula upozorňuje, že nebudeme svědky „učebnicové“ křivky, kdy po razantním poklesu dojde k výraznému nárůstu. Reálně podle něj půjde spíše o křivku „s řadou vlnek“, která průběžně klesá, či stoupá. „Budeme muset čelit tomu, že čas od času tady nárůsty budou,“ uzavírá Prymula.

Koronaviru v Česku a roli Roman Prymuly se věnuje i letní tištěný speciál INFO.CZ. Objednejte si ho tady >>>