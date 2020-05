Samoživitelky si občas musí vystačit s desetikorunami, tvrdí zakladatelky Fandi mámám | info.cz

Situace matek samoživitelek nebyla nikdy jednoduchá a epidemie koronaviru ji ještě zkomplikovala, říkají zakladatelky iniciativy Fandi mámám Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná. „Samoživitelky jsou skupinou nechanou na holičkách, nerozumím tomu. Není to jen o té mámě, ale vyrůstají tam děti, přebírají vzory a často je to začarovaný kruh. To je potřeba změnit,“ říká Květová Pšeničná. „Nemyslely jsme si, že tu je chudoba, ale je. Když zaplatí vše potřebné, zbydou jim desítky korun na den,“ doplňuje ji Slámová. Jak iniciativa Fandi mámám pomáhá? Proč jen málo samoživitelek požádá o pomoc? Kolika rodin se tento problém vlastně týká? Podívejte se na celý rozhovor v úvodu článku.

Koronavirus na některé skupiny obyvatel dopadl ještě tvrději, než na ostatní. Jednou z těchto ohrožených skupin jsou i matky samoživitelky, říkají zakladatelky iniciativy Fandi mámám Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná. „Podle toho co se od maminek dozvídáme, snaha o pomoc tu je, ale není příliš dobře uchopitelná. Maminky se v tom neorientují, neví jestli a na co mají nárok, bojí se, že na podporu nárok nemají, bojí se, že když dostanou mimořádnou podporu, tak přijdou o to, co dosud čerpaly, jelikož některé dávky takto fungují. Maminky si o to tedy ani moc nežádají, protože z toho mají spíše než cokoliv jiného obavu,“ popisuje současnou situaci Slámová. „Záleží i na tom, na koho natrefíte na úřadu. Když samoživitelky neví vše o dávkách, tak se nechají snadno odpálkovat a dál už se o nic nepokouší. A stává se i, že každý úřad řekne něco jiného,“ doplňuje ji Květová Pšeničná.

Podle Slámové a Květové Pšeničné je v Česku zhruba 200 tisíc neúplných rodin, z nichž 90 % tvoří rodiny v čele s matkou samoživitelkou. Současnou dobu považují obě zakladatelky iniciativy Fandi mámám za dobrou k tomu na problematiku upozornit veřejnost, jelikož je více vidět, že se samoživitelky opravdu nemají dobře. „Když to nezajímá veřejnost, nezajímá to ani politiky a pak se nic neděje. „Nechodíme lobbovat, ale většinou se setkáváme s tím, že politici před volbami sledují preference voličů. Když téma voliče zajímá, tak je začne taky zajímat. Snažíme se odspoda měnit pohled a názor veřejnosti,“ říká Slámová. Dodává, že matky se často stydí za to, že je partner opustil a i proto nechtějí říkat, že jsou samoživitelkami. Příběhy žen, které se zapojily do iniciativy Fandi mámám jim pak pomáhají tento stud překonat.

Iniciativa Fandi mámám představila i projekt Fandimat, který je nyní dostupný přes počítač, ale brzy bude představena i jeho mobilní verze v podobě samostatné aplikace. „Aplikace Fandimat zprostředkovává konkrétní pomoc mezi dárci a maminkami. Skrze aplikaci si dají vědět, co kdo potřebuje, aby se ta pomoc potkala s požadavky. Chceme lidem ulehčit těm, co chtějí pomáhat,“ vysvětluje Slámová. „Propojujeme lidi, kteří si pomáhají. V tom je řečeno všechno. Můžete třeba zjistit, že můžete pomoci sousedce z obce, o které ani nevíte, že je to samoživitelka. Často se dárci chtějí setkat a pak naváží přátelství a nejen si pomáhají, ale i se jen tak potkávájí i potom,“ dodává Květová Pšeničná. Obě zakladatelky se zároveň shodují na tom že aplikace není určena na pomoc jen matkám samoživitelkám, ale například i seniorům nebo nemocným či postiženým lidem.