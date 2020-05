TOP 09 nemůže mít v televizi stejný prostor jako ANO. Je to nefér vůči divákům, říká Nacher | info.cz

Česká televize se v uplynulých týdnech dostala do centra zájmu nejen kvůli volbě nových členů televizní rady. Veřejnoprávní médium čelilo třeba také kritice, že během koronavirové krize dávalo příliš prostoru vládním politikům na úkor opozice. Podle poslance a pražského zastupitele Patrika Nachera (ANO) na tom ale není nic divného. „Platí základní pravidlo, že když někdo nese odpovědnost, má i nějaký mediální prostor. Kdo odpovědnost nenese, má ten prostor menší. Logicky to nemůže být jedna ku jedné,“ říká v rozhovoru s Michalem Půrem. Proč by podle něj TOP 09 neměla ve veřejnoprávním vysílání dostávat stejný prostor jako hnutí ANO? Jak hodnotí volbu trojice nových členů Rady ČT? A co si myslí o situaci na pražském magistrátu? Podívejte se na celý rozhovor v úvodu článku.

Skutečnost, že koaliční politici dostali během koronakrize značný mediální prostor ve veřejnoprávní televizi, považuje Nacher za logický. „Asi těžko by poslanci TOP 09 měli mít v televizi stejný prostor jako zástupci hnutí ANO, kterých je ve sněmovně dvanáctkrát víc. To je přeci nefér vůči divákům,“ říká poslanec za hnutí ANO.

Nacher poukazuje na to, že k úplně stejné situaci došlo v Praze, kde byl během koronakrize rovněž mediální prostor dáván převážně primátorovi a koaličním radním. „Jako předsedu opozičního klubu by mě nenapadlo si na to stěžovat, protože logicky jsou to oni, kdo nese odpovědnost. V krizových situacích jsou lidé z exekutivy vidět víc,“ uvádí Nacher s tím, že v debatách, které viděl, byl vždy někdo za opozici.

V souvislosti s volbou tří nových členů Rady ČT Nacher hovoří o dvojím metru. „Buď nám zvolíte toho, o kom si myslíme, že je správný, nebo je to nedemokratická volba. Takhle se vede debata a já s tím nesouhlasím,“ říká Nacher.

„Když je někdo někam zvolen, mělo by se mu dát sto dnů hájení. Tady to nebylo ani sto hodin a spíše bych řekl, že po sto vteřinách bylo jasné, že je ohrožena demokracie a pluralita slova,“ dodává poslanec. Podle Nachera se podobná kritika snášela i na předchozí volbu členů Rady ČT, reálně prý ale nikdo na jejích zasedáních demokracii neohrožuje.

Dvojí metr vidí Nacher i v hodnocení incidentu pražského primátora Zdeňka Hřiba s opoziční zastupitelkou Alexandrou Udženijou. Pirátský šéf Prahy se na jednání zastupitelstva ohradil proti tomu, že tam Udženija kouří elektronickou cigaretu a prohlásil, že se chová jako na Balkáně, čímž narážel na její česko-srbský původ. Udženija zase Hřiba označila za „vidláka ze Slavičína“.

„Z médií to vypadá, že si to vyřídili fifty-fifty. Ať si zkusí každý představit, zda by to od někoho z ANO vůči někomu z Pirátů nebo TOP 09 bylo také popsáno takto, nebo by to bylo líčeno jako zcela nepřípustná věc,“ říká Nacher.

Na pražském zastupitelstvu se Nacher zabýval i výší dotace udělené festivalu Prague Pride, za což byl některými svými oponenty kritizován. „Kritizoval jsem kontext, ne samotnou dotaci. Ten kontext je totiž děsivý,“ říká s tím, že ač bude letošní ročník festivalu objektivně nejmenší kvůli koronavirovým omezením, přidělená dotace je historicky nejvyšší.

„Jako řádný hospodář, což byla mantra této koalice, jsem se ptal, proč to nedělají opačně. Dát jim milion a čekat, jak to vyúčtují, mi přijde nefér vůči všem dalším akcí, které se budou škrtat. To, že se to schvalovalo v půl čtvrté ráno, je třešnička na dortu. Navíc je tu zkratka, že kdo si dovolí kritizovat tu výši dotace, tak je homofob. A to je přesně způsob, jakým se dnes vede debata,“ upozorňuje Nacher.