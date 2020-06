Ve výchově mládeže jsme zaspali, hráčů v NHL máme málo. Nového Jágra nevidím, říká Hrdina | info.cz

Hrdina v rozhovoru s šéfredaktorem INFO.CZ Michalem Půrem okomentoval mimo jiné i aktuální hokejovou kauzu mládežnického trenéra Techniky Brno Martina Stloukala. „Některé výrazy asi šokující byly, hlavně tu jednu rasistickou větu bych v šatně před patnáctiletými kluky opravdu nepoužíval, protože trenér je pro ně personou, ke které vzhlíží. Měl by mít respekt přirozený a ne si ho vynucovat nějakým bičováním a výrazy, kterými ty kluky sráží,“ říká Hrdina s tím, že v některých bodech měl ale Stloukal pravdu, obzvláště ve vztahu k rodičům mladých hráčů a trenéra.

Mladí dnes mají podle Hrdiny mnohem více možností sportovního i jiného vyžití. Je i proto těžší udržet je u hokeje. Limitující mohou být pro mladé hokejisty i peníze. „Ať chceme nebo ne, hokej je z těch dražších sportů. Pořizování výstroje, hokejek a bruslí je drahé. Sám to vím, teď jsem kupoval vnukovi výstroj a není to jednoduché. Chudší děti se k tomu mnohdy ani nedostanou, rodiče dítě vůbec nepřivedou, ač by mohlo být talentované. Kluby s tím nějak pracují, někde se pomáhá s placením výstroje, ale asi je to pořád málo,“ popisuje situaci Hrdina s tím, že systém hokejové výchovy u nás celkově zamrzl v době před deseti až patnácti lety, zatímco Severní Amerika, Švédsko nebo Finsko se v tomto ohledu posunuly.

„Zaspali jsme v edukaci trenérů, a dnes i díky tomu ty úplně špičkové hráče nevychováváme, až na výjimky jako David Pastrňák a Jakub Vrána. Špičkových hráčů máme teď v NHL o hodně méně než před deseti nebo spíše dvaceti lety. V devadesátých letech jsme mívali třeba i osmdesát hráčů napříč týmy, dnes s bídou třicet. To je obrázek toho, že ty největší talenty teď nejsme schopni vychovat,“ vysvětluje Hrdina s tím, že důvodů je hned několik. Hráčů jako David Pastrňák by Česko podle Hrdiny potřebovalo více, alespoň jednoho za pět let, což se zatím neděje.

V mládežnickém hokeji jsme podle Hrdiny pár úrovní pod světovou špičkou. „Máme sice v týmu jednoho, dva výjimečné hráče, ale to je na kolektivní sport prostě málo,“ říká Hrdina. „Němci nebo Švýcaři přivedli vynikající trenéry, nalili do juniorů a jejich zázemí spoustu peněz a udrželi talentované hráče u sportu. A teď se jim to vrací, dospělý nároďák díky klukům, co začali před deseti lety jako děti, hraje výborně. K Němcům bych řekl to, že je smutné, že v letošním draftu NHL budou tři až čtyři před prvním českým hráčem,“ dodává Hrdina s tím, že Slováci jsou bohužel ještě pod námi, jelikož se jim dle Hrdinových slov juniorský hokej rozpadl.

Nového Jágra mezi současnými mladými talenty Hrdina nevidí, byť již zmíněný David Pastrňák by mu mohl šlapat na paty. „Má svůj styl, není to styl Jardy, který byl i fyzicky úplně jiný hráč. Ale to hokejové myšlení a chytrost mají na stejné úrovni,“ hodnotí Pastrňáka Hrdina, který zároveň vzpomíná i na Jágrovy začátky v Pittsburghu, kde byl jeho spoluhráčem. „Tenkrát tam pro nás bylo vše nové, přišli jsme z jiného světa. Dnešní kluci jsou se všemi technologiemi seznámeni, se vším umí, angličtinu mají, takže jejich výchozí pozice je úplně jiná a kulturní šok menší, než byl pro Jardu i pro mě,“ uzavírá Hrdina.