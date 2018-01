Tvrdý střet s realitou. Hokejová dvacítka na bronz nedosáhla, Američani mladým Čechům nastříleli 9 gólů

Svěřenci trenéra Filipa Pešána inkasovali první dva góly při vlastní přesilovce a rozjetí Američané jim ve druhé třetině nasázeli celkem šest branek. Češi se poprvé prosadili až v úvodu závěrečného dějství za stavu 0:7. "Američané ve druhé třetině dominovali, v té třetí trochu polevili, čehož jsme využili a poupravili skóre. Dnes jsme ale určitě nebyli lepším týmem," řekl Pešán.

Američané dosáhli na medaili potřetí za sebou. Loni v Montrealu slavili titul a v roce 2016 v Helsinkách dosáhli rovněž na bronz.

V úvodu utkání mohli udeřit Češi. Ve druhé minutě Chytilův bekhendový pokus prošel Oettingerovi mezi betony a zastavila jej pravá tyč. Kořenář si poradil se střelami Samberga a Foxe, na druhé straně zahrozil ve 14. minutě Lauko.

Klíčové pro vývoj utkání se stalo Sambergovo vyloučení v závěru úvodní třetiny. Těsně před první pauzou totiž Kautovi na útočné modré čáře sebral puk Frederic a v úniku v čase 19:56 prostřelil Kořenáře. Po devíti sekundách druhé části se Američané prosadili v oslabení znovu. Joey Anderson sebral za brankou puk Nečasovi, nabil Poehlingovi a český gólman opět kapituloval.

"Američané byli celkově lepší. My jsme měli každý zápas ve skupině vyrovnaný a museli jsme hrát až do konce. Teď už nám proto možná v posledních dvou zápasech chyběly síly. Musíme ale turnaj brát pozitivně, postoupili jsme do semifinále," uvedl útočník Martin Nečas.

Ve 25. minutě se Tkachukova přihrávka odrazila za Kořenáře od brusle Joeye Andersona a do branky se postavil Škarek. Ten hned za 94 sekund inkasoval, když Američané přečíslili českou defenzivu a Hughesovu přihrávku zužitkoval střelec večera Frederic.

Ve 28. minutě fauloval unikajícího Bellowse při pokusu o blafák do bekhendu Hájek a nařízené trestné střílení proměnil americký kanonýr forhendovým zakončením. Po polovině utkání mohl snížit Reichel, ale zakončil vedle. Frederic naopak z levého kruhu zamířil přesně a dovršil hattrick. Podruhé v utkání mezi střelce se zapsal 58 sekund před koncem druhé třetiny Bellows a s devíti trefami vládne tabulce střelců turnaje.

Do třetí třetiny se vrátil do české branky hrdina čtvrtfinále s Finy Kořenář. Po 43 sekundách se dočkali Češi gólu, v přesilové hře sebral Oettingerovi čisté konto tečí Hájkovy střely Kaut.

Ve 43. minutě překonal amerického brankáře i Pavlík. Pak se radovali opět domácí, když při Kautově trestu znovu udeřil Frederic. V rozhodnutém utkání se hrál otevřený hokej a z dorážky opět snížil Kurovský. Chytil a Zachar další šance nevyužili a poslední slovo měl v 58. minutě Harper.

"Určitě jsme chtěli vyhrát, bohužel se to nepodařilo. Dostali jsme hodně gólů a je těžké obracet proti Americe výsledek 0:7. Dostali jsme také dva góly v naší přesilovce, což se stalo v nejméně vhodnou chvíli. My jsme ale rádi za čtvrté místo, po třinácti letech je to dobré umístění," podotkl útočník Filip Zadina.