5G sítě ještě nemají smysl. Tlačí je dodavatelé technologií a zlobbovaní politici, říká Malý | info.cz

„Je přirozené, že s technickým pokrokem přichází potřeby, které dokáže splnit jen síť, která je sama tím pokrokem definovaná,“ říká k nástupu 5G sítí Malý. A dodává, že v současné době neexistuje žádná aplikace, která by 5G sítě potřebovala. „Do budoucna, když se bavíte s operátory, tak říkají, že v relativně krátkodobém horizontu vidí dvě zásadní aplikace. Náhradu pevného připojení, protože nejen v Česku, ale všude ve světě je drahé kopat, a takzvané kampusové sítě. Zde se jedná o průmyslové využití ve výrobních závodech,“ vysvětluje Malý.

Tím, kdo nejvíce tlačí na zavádění 5G sítí jsou podle Malého dodavatelé telekomunikačních technologií. „Do vývoje a výzkumu technologií nainvestovali spoustu peněz a teď potřebují, aby operátoři nakupovali ta zařízení. Jde o firmy jako Nokia, Ericsson nebo Huawei,“ popisuje situaci Malý.

Druhými, kdo za 5G sítě lobbuje, jsou podle Malého politici, kteří jsou ale sami zlobbovaní. „Udělali si z 5G sítí všespásné řešení, která vyřeší div ne světový hladomor a nastolí mír. Politici byli ovlivněni lobbisty operátorů, kteří chtěli 5G využít k tomu, aby získali daleko víc spektra na úkor jiných hráčů, v USA třeba na úkor satelitních operátorů, v Evropě na úkor televizního vysílání,“ říká Malý.

Malý se zamýšlí i nad otázkou vstupu čtvrtého mobilního operátora na český trh, který je dle jeho slov velmi silně koncentrovaný, díky čemuž je mezi operátory minimální konkurence na trhu domácností a konkurují si leda na trhu firemním. „Pokud do toho hodíte granát v podobě silnějšího a samostatnějšího nového operátora, který ani nemusí mít nutně vlastní síť, stačí aby měl vlastní frekvence, tak tím docílíte toho, že s velkou pravděpodobností se sníží ceny,“ říká Malý s odkazem na zahraniční zkušenosti z Francie a Itálie. „Teď se uvidí, jak to zafunguje v Německu. Tam už čtyři operátory měli, ale dva se spojili. Stát by se vždy měl starat o to, aby byla konkurence na trhu co největší,“ uzavírá Malý.