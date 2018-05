Aktip jsou šmejdi, umírající tam utopila poslední úspory. Lidi se stydí, že uvěřili, říká Lokajová

Satisfakce pro pacienty, kteří v Aktipu utratili i 150 tisíc. Herečka a infiltrátorka Ivana Lokajová promluvila o tom, jaké to je, když vám někdo tvrdí, že rakovinu může výlečit milenec. V dokumentu Obchod se zdravím rozkrývá fungování institutu psychosomatické medicíny Aktip. Dostaly se k ní výpovědi nemocných, jedna žena tam třeba utopila poslední úspory a stejně zemřela. Nejhorší ale prý bylo dívat se do očí těžce nemocným. Proč věří tomu, co jim Aktip nabízí? V čem se tamní lékaři podobají šmejdům? Na kterou léčbu Ivana Lokajová už jít nedokázala? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce najdete TADY.