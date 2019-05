Američtí generálové připouští válku s Čínou. Přijde náraz a bude nás to bolet, varuje Páral | info.cz

Vlády, ve kterých Babiš figuroval, dle Párala založily svou strategii na utrácení. Politicky to host Pavla Štrunce chápe, může to ale mít neblahé dopady. Kvůli rozdávání totiž Česko údajně přišlo o stabilizační mechanismy. „Když přijdou další krize a ekonomika se propadne, tak nám svět zdraží úvěry a půjčky. Stát nebude mít na investice, ubyde práce, lidé přestanou utrácet. A důchodcům se zase brutálně zmrazí penze,“ vysvětluje Páral.

V jednom ohledu navíc stav veřejných financí připomíná Řecko těsně před krizí. „Brutálně tu narostly náklady na provoz státu, přesně to se dělo i v Řecku. Výdaje vyrostly za pět let ze 130 na 209 miliard. To je fakt hodně,“ míní novinář.

Proč je zdanění bank podle Párala špatný nápad? Kdy lidé poprvé pocítí zhoršení ekonomické situace? A v čem je nebezpečná důchodová politika aktuální vlády? Podívejte se na rozhovor.