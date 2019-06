Analytik: Írán je jiná liga. Vyrostl díky Američanům a ti se teď bojí, válka je možnost | info.cz

USA přitom k jeho růstu výrazně přispěly, když na začátku milénia svrhly Saddáma Husajna a uštědřily ránu afghánskému Tálibánu. „Prostě musí sledovat, že íránský vliv v regionu roste. A to jim vadí víc, než íránský jaderný program,“ domnívá se Tureček o situaci Američanů.

A možnost vojenského konfliktu? Podle Turečka nelze spoléhat jen na úsudek prezidenta Donalda Trumpa, mimořádný vliv v této otázce mají také ministr zahraničí Mike Pompeo nebo poradce John Bolton. „Já si nemyslím, že Trump, který chce z Blízkého východu vycouvat, by chtěl začít válku s 80milionovým Íránem, to je trošku jiná liga. Ale zároveň tam jsou lidé, kteří by si takovou válku přáli,“ tvrdí Tureček s poukazem především právě na Boltona.

Jaká je v této rozepři role Evropské unie? Kdo z okolních států má zájem na rozpoutání vojenského konfliktu? Proč Rusko a Čína nechtějí, aby měl Írán jadernou zbraň? Podívejte se na rozhovor v úvodu článku.