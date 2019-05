Babiš chtěl předčasné volby, ale přepočítal se. Teď začne zákopová válka, říká politolog | info.cz

Politolog Ladislav Mrklas v rozhovoru s Pavlem Štruncem tvrdí, že právě předčasné volby na podzim by mohly být pro Babiše potvrzením hegemonního postavení na české politické scéně. Jenže – co kdyby se sociální demokraté do Poslanecké sněmovny vůbec nedostali, tak jako v případě evropských voleb?

Babišovi by tak zřejmě nepomohlo ani zopakování třicetiprocentního výsledku z předloňského října. A do Strakovy akademie by se v koalici pravděpodobně dostali zástupci opozičních stran. Mrklas na propadu preferencí ČSSD a KSČM mluví o „dusivém Babišově objetí–. Hlasování podle prorektora CEVRO Institutu skončilo patem i v souvislosti s demonstracemi za nezávislost české justice. Ulice prý zatím neustoupí a minimálně do prázdnin tu bude probíhat jakási zákopová válka.

Může ještě něco zachránit ČSSD? Kdo je budoucností komunistů? Jak je možné, že soc. dem. nepomohla ani přímá podpora prezidenta Miloše Zemana? Podívejte se na rozhovor.