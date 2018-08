Babiš je nevkusný pán, malý Čecháček. Bojkot je plochý, lepší je ignorovat a nejíst, říká Merta

Hudebník a filmař Vladimír Merta byl jedním z prvních umělců, který veřejně vystoupil proti Andreji Babišovi a Miloši Zemanovi. K současnému bojkotu, který inicioval písničkář Tomáš Klus, se ale nepřidal. „Jsou to ploché řeči, které už řekli jiní, já radši hraju špatně a nezábavně,“ říká v rozhovoru s Pavlem Štruncem. Proč by se měl Babiš zachovat jako člen japonské Jakuzy? Co by mu zahrál? A z jakého důvodu je pro něj český národ nezajímavý? Podívejte se na rozhovor. Všechna interview Pavla Štrunce si můžete přehrát TADY.