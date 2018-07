Babiš Malou obětoval a náhradník je jen dočasný, hlasování o vládě by se mělo odložit, říká Pospíšil

Situace je absurdní a neuctivá a hlasování o vládě by se mělo odložit. Bývalý ministr spravedlnosti a předseda TOP 09 Jiří Pospíšil vyzývá premiéra Andreje Babiše, aby si do Poslanecké sněmovny pro důvěru zítra nechodil. Podle Pospíšila chtěla exministryně Taťána Malá bojovat, ale Babiš ji obětoval. Její nástupce v čele resortu spravedlnosti Jan Knežínek je prý jen dočasný. Pospíšil proto tvrdí, že Babiš by měl chtít důvěru až pro kompletní vládu. Dodává přitom, že by s kompetenční žalobou proti prezidentu Zemanovi uspěl. Co udělal Andrej Babiš podle Jiřího Pospíšila dobře? Jaké dopady může mít podpora vlády od KSČM? Co teď ministerstvo spravedlnosti skutečně potřebuje? A kdy se vzpamatují preference TOP 09? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce najdete ZDE.