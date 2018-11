Babiš mladší má ke lhaní motiv jak hrom, celé to působí jako těžké aranžmá, říká advokát Ortman

„Celá kauza kolem Andreje Babiše mladšího je nafouknutý pumlíč, vůbec se mi to nelíbí, v 9 hodin jsme slyšeli v rádiu o únosu a ve 14 už bylo nachystáno 92 poslanců k vyslovení nedůvěry. Dělá to na mě dojem těžkého aranžmá,“ tvrdí v rozhovoru s Pavlem Štruncem advokát Jaroslav Ortman. Vyjádření Babišova syna zpochybňuje, může prý lhát, po zasazení do všech souvislostí má dle Ortmana „motiv jak hrom“. Proč o Sabině Slonkové mluví jako o medúze a Gorgoně české žurnalistiky? Má reportáž Seznam Zpráv nějakou důkazní hodnotu v případném soudním řízení? A kdy se policie dostane k výslechu Babiše ml. ve Švýcarsku? Podívejte se na video v úvodu článku.