Babiš nadával a pomlouval, chce ovládnout policii. SPD musí zmizet z vedení sněmovny, říká Pavlík

Poslední šance na vládu, ČSSD by ale měla chtít víc. Šéf pražské buňky strany Petr Pavlík vidí jako klíčové hlavně odvolání poslanců SPD z pozic ve vedení Poslanecké sněmovny. Babiš by ale prý měl nabídnout i další ústupky. A to jak programové, tak ministerské. Jinak by podle Pavlíka vnitrostranické referendum nemuselo dopadnout dobře. Jaký vliv má Miloš Zeman skutečně v ČSSD? Proč nemá Miroslav Kalousek Andreji Babišovi co vyčítat? Kdo Petru Pavlikovi překáží v čele ČSSD? A proč mu nevadí spolupráce s komunisty? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce najdete TADY.