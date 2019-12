Babiš nám roky bezostyšně lže. Jsou ale tací, co by mu odpustili i vraždu, říká Ondráčka | info.cz

Podle ředitele české pobočky Transparency International Davida Ondráčky je nyní už jisté, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů. „Závěr auditu Evropské komise je evidentní. Kdyby byl jiný, okamžitě bude zveřejněn,“ říká. „Je to neuvěřitelné, tři roky Babiš říká, že není ve střetu zájmů a tři roky tak lidem lže. Na takovou bezostyšnost by měla být veřejnost citlivá, ale jsou tací, co by mu odpustili i vraždu,“ dodává Ondráčka. Jaké dopady může mít audit na Česko? Hrozí pozastavení všech dotací? Podívejte se na celý rozhovor v úvodu článku.

„Jde o největší kauzu českého premiéra za uplynulých třicet let. Andrej Babiš rozhoduje o penězích a zároveň mu jdou do jeho vlastní kapsy. Považuji za neuvěřitelné, jak všem celou dobu lže,“ říká v rozhovoru s Pavlem Štruncem ředitel české pobočky Transparency International. Podle něj je z aktuální situace zcela evidentní, že Babiš je podle Evropské komise ve střetu zájmů. „Kdyby byl závěr auditu opačný, tak do pěti minut svolává tiskovou konferenci o vlastním očištění, teď jen hraje absurdní hru s utajováním zprávy o auditu,“ analyzuje David Ondráčka.

Zveřejnění zprávy je podle Ondráčky ve veřejném zájmu. „Doporučuje to evropský ombudsman i sama Komise, ale je to bohužel v kompetenci českého Ministerstva pro místní rozvoj,“ říká s tím, že ministryně Klára Dostálová stejně jako Babiš lže, když tvrdí, že zpráva není konečná a jde ji ještě připomínkovat a rozporovat. „Řešit se bude už jen výše částky, kterou bude muset Česko uhradit. Teď jsou to kohezní fondy, počátkem roku přijde vyjádření ještě k zemědělským dotacím. Bude se to pohybovat v řádech miliard. Platit budeme a může za to Andrej Babiš a jeho střet zájmů,“ vysvětluje Ondráčka.

Ondráčka popisuje, že Babiš se nyní snaží pouze celý problém navléknout na českou skepsi vůči Bruselu. „Evropská komise skutečně nemá patent na rozum, ale dělá jen to, co dělat má – vykládá evropskou legislativu a je naprosto v pořádku, že u toho interpretuje i tu českou. Babiš jako by říkal, ať dál posílají peníze, ale už nic víc neřeší,“ říká Ondráčka a dodává: „Úředníci včetně ministrů by měli hájit zájmy Česka a ne někoho, kdo je zrovna v premiérském křesle. To si bohužel ministryně Dostálová i Schillerová soudě dle jejich vyjádření pletou.“