Babiš o migraci dezinformuje a dělá ze sebe hrdinu, velmi mě zklamal, říká Ivan Gabal

Udržení západního kurzu, ústavního standardu a prohloubení politické spolupráce. Hlavní body, kvůli kterým se bývalý poslanec Ivan Gabal chce vrátit do politiky. Kandiduje do Senátu třeba proti Marku Hilšerovi, pro kterého je ale podle Gabala Senát jen čekárna na Hrad, což by ovlivňovalo jeho hlasování. Gabal tvrdí, že EU se posouvá k řešení příčin migrace a kvóty jsou minulostí. I proto ho velmi zklamal premiér Babiš, který prý dezinformoval o výsledcích evropského summitu jen proto, aby se ukázal jako hrdina, který zvítězil proti Evropě. Podle Gabala ve střetech s ním Babiš vystupoval jinak a prý se ukazuje, že je pod příliš velkým tlakem. Proč jsou podle Gabala komunisté idioti? V čem přesně Čechy Babiš dezinformoval? A jaké dopady by mělo na Česko zavření hranic s Německem?