Babiš využije každého, kdo mu přijde pod ruku, všichni už vědí, že bude hůř, říká Fischer

Z novináře politikem. Petr Fischer po nuceném odchodu z Českého rozhlasu - Vltava zkusí štěstí ve volbách do Evropského parlamentu. V hnutí Jaromíra Štětiny (Evropa společně) chce prosazovat zejména hlubší respekt k celému společenství. Třeba Česko si totiž dle Fischera z unie udělalo tak trochu rozvojovou agenturu, od které jen bereme peníze. Protievropským náladám dle novinářových slov nadbíhá kromě jiných i premiér Andrej Babiš. Před jeho politikou Fischer varuje hlavně v souvislosti s absencí jakékoliv vize. Tvrdí, že v následujících letech to bude hlavně o čekání na krizi. Všichni už prý teď totiž vědí, že Babišovy sliby nepůjdou splnit. Bude to ale jeho voličům vlastně vadit? Čím Babiš dle Fischera přispěl k rozkladu politického systému? Proč se rozhodl právě pro Štětinovo hnutí? Podívejte se na rozhovor. KLIKNUTÍM NA TENTO ODKAZ si můžete přehrát další interview Pavla Štrunce.