Babiše to mohlo zničit, boj o policii pokračuje. Ve hře je brutální varianta, říká Petr Holec

Předseda ČSSD Jan Hamáček se přepočítal, Andrej Babiš ale nevyhrál. Komentátor Petr Holec neskrývá po kolapsu jednání překvapení. ČSSD podle něj do vlády potřebovala, Babiš prý ale kontrolu policie pustit nemohl. Dle slov Holce totiž bude klíčová v předvolebním boji. Co udělá prezident, je nepředvídatelné, s Babišem už ale podle Holce kamarádi nejsou. Co tedy teď? Kdo všechno získává body na chaosu posledních týdnů? Přežije ČSSD? Podívejte se na rozhovor. Všechna interview Pavla Štrunce najdete TADY.