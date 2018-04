Babišovi jsem věřila a dvakrát mě podrazil. Řídí nás korupce, budou padat mosty, říká Pošvářová

Nejdřív jí dle jejích slov Andrej Babiš slíbil funkci šéfky Ředitelství silnic a dálnic. Pak výměnou za to, že nepodá žalobu, nastoupila k ministru Prachařovi, ale prý nedostala žádnou práci. Soudní znalkyně a bývala kontrolorka kvality staveb ŘSD Miloslava Pošvářová už proto současnému premiérovi v demisi a předsedovi hnutí ANO nevěří. Ministr dopravy je podle ní jen loutka a dopravní stavby v Česku řídí korupce. Systém je v rozkladu a situace na silnicích a mostech se bude ještě zhoršovat. Je realita skutečně tak černá? Kdo za to může? Miloslava Pošvářová nesouhlasí ani s bouráním Libeňského mostu. Stavění nového mostu, který by měl parametry dálnice, je podle ní nesmysl a radní Dolínek by měl odhalit, o co mu skutečně jde. Most po rekonstrukci by prý vydržel sto let a byl by levnější. Proč se má tedy skutečně bourat? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce najdete TADY.