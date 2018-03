Babišův nejlepší nápad byl podvod, Čapí hnízdo je jen vrchol ledovce, říká jeho exnáměstek

Tisíce Čapích hnízd v Česku. Podle auditora a exnáměstka někdejšího ministra financí Andreje Babiše Lukáše Wagenknechta je problém s dotacemi daleko větší, než se zdá. To, že šlo v případě Čapího hnízda o podvod, je podle něj jisté a soud by měl rozhodnout stejně. V Česku prý ale selhávají kontrolní mechanismy obecně. Třeba v Praze jde podle Wagenknechta o projekty až za pět miliard. Auditor zároveň kritizuje postup ministerstva financí ohledně kontrol v Generální inspekci bezpečnostních sborů, přirovnává je k totalitě. Proč? O co Andreji Babišovi jde? A jaké důkazy má Wagenknecht pro svá tvrzení o podvodu? Podívejte se na rozhovor. Všechna interview Pavla Štrunce najdete TADY.