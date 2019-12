Boj o planetu i naše zdraví. 10 rozhovoru Pavla Štrunce | info.cz

Několikrát týdně se na INFO.CZ můžete setkat s rozhovory Pavla Štrunce a bude tomu tak i v roce 2020. V uplynulých dvanácti měsících pro vás vyzpovídal desítky osobností z politiky a veřejného života, ale i řadu odborníků, kteří k nám tak často nepromlouvají. Vybíráme deset rozhovorů, které stojí za to si připomenout.

Léta moderoval pořad Krásný ztráty, teď by ale sám nevěděl, koho si pozvat. Legenda české rockové scény Michal Prokop na velkou politiku už jen vzpomíná. Užívá si život rockera a o věcech veřejných jedná jen na komunální úrovni. Chybí mu lídři, lidi teď prý dokážou strhnout jen ti, se kterými on sám nesouzní.

Kdo dohnal důchodce Jaromíra Baldu, odsouzeného teroristu, k zoufalému činu, kdy pokácel stromy na železniční trať, aby tím fingoval útok radikálních muslimů? O souvislostech promluvil psycholog Dalibor Špok.

Předepisování antibiotik se až v 80 % zneužívá, říká primářka z Všeobecné fakultní nemocnice Václava Adámková. Tvrdí, že kdysi revoluční léky začínají postrádat účinnost. Děje se to už desítky let, bakterie jsou čím dál více rezistentní a Česko je v tomto ohledu na špici. Co z toho plyne? Na infekce se podle kvalifikovaných odhadů bude v roce 2050 nejspíše umírat častěji než na rakovinu a infarkt.

Etnolog Mnislav Zelený Atapana se na začátku září vrátil z další návštěvy Amazonie. Peruánský kmen navštívil po 46 letech, přesto si ho všichni, které tehdy potkal, dobře pamatovali. V rozhovoru s Pavlem Štruncem populární vyznavač indiánského stylu života vysvětluje svá stanoviska k amazonským požárům, změně klimatu i západnímu styl života, který podle něj absolutně nerespektuje přírodu.

Bydlet ve vlastním? Kvůli stále se zvyšujícím cenám nemovitostí začíná jít o luxus, který si většina lidí nemůže dovolit. V rozhovoru s Pavlem Štruncem to tvrdí ekonom a sociolog z Akademie věd České republiky Martin Lux. Podle něj se ceny nemovitostí ve větších městech dostaly do bubliny, která se v jistých ohledech podobá té z roku 2007, tedy těsně před globální ekonomickou krizí.

Norsko bere boj s klimatickou změnou vážně. V zemi převládají prodeje elektromobilů a tamní parlament počítá i s tím, že země bude do roku 2030 klimaticky neutrální. Publicista Yngvar Brenna, který žije střídavě v Česku a Norsku, ovšem takovou politiku nevítá.

Novinář Tomáš Poláček v rozhovoru s Pavlem Štruncem mluví o proměnách svého řemesla za posledních 20 let, (ne)toleranci k lidem s odlišným názorem, právu na mladickou nerozvážnost i novinářskému aktivismu. Proč se někdy bojí vyslovit svůj názor?

Řada lidí má Google stále zafixovaný především jako spolehlivý internetový vyhledávač. Už dávno tomu ale tak není. Google se zejména v posledních letech stal velice profesionálním obchodníkem s osobními daty. "Zná vás víc než vaše rodina a přátele, dokonce víc než znáte sám sebe. Googlu totiž nejde lhát," říká IT odborník na ochranu soukromých údajů Pavel Petrman.

„Z dětí se stalo spotřební zboží, na vině je vznik práva na rodičovství a jeho expanze. Blížíme se k tomu, že si kdokoliv bude moci dítě vybrat jako by nakupoval vystavenou věc za výlohou,“ říká docentka Hana Konečná. Kdy se z asistované reprodukce stal svým způsobem obchod s lidmi?

Populární bojovník MMA Karlos Vémola měl turbulentní rok. Před tzv. zápasem století s Attilou Véghem hýřil sebevědomím, ale nakonec odešel poražen a otřásl se mu svět. Připomeňte si, jak mluvil v květnovém rozhovoru - nejen o zmíněném zápasu, ale i o Češích a politice.