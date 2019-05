Bojí se teď Babiš Benešové? Je to odvážná žena, nikdy nejednala na objednávku, říká Mečl | info.cz

Mečl nepatří do skupiny lidí, která si myslí, že by se v Česku dalo objednat trestní stíhání. Dodává ale, že k excesům dojít může. „Záleží na lidském faktoru, neexistuje systém, který by těmto případům nezabránil,“ říká v rozhovoru s Pavlem Štruncem. Diskuze o tomto tématu se do médií dostala dle Mečla především v souvislosti s obviněným premiérem Andrejem Babišem. O stavu justice jako takové to prý moc nevypovídá.

Advokát se neobává, že by ministryně Marie Benešová mohla Babišovi „pomoct“ při případné obžalobě. „Ministr to nemůže ovlivnit. Je tu celá soustava kontrolních systémů,“ tvrdí Beneš a dodává, že politickou spojenkyni Miloše Zemana si pamatuje jako odvážnou ženu, která nikdy nejednala na politickou objednávku.

Co české justici chybí? Proč je potřeba o změnách v ní hovořit s chladnou hlavou? A jsou soudy zahlcovány zbytečnými kauzami? Podívejte se na rozhovor.