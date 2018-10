Buďme hrdí a kupujme české potraviny, maso umíme světové, říká řeznické eso Kšána ml.

V Česku je deset nebo dvacet absolventů řeznického řemesla, vybíráme lidi, které to baví, říká František Kšána ml. Syn legendárního pražského řezníka sází na nejkvalitnější maso i osobní přístup. On a jeho podniky si klientelu našly, sám ale přiznává, že boj s velkými řetězci, které tlačí na co nejnižší cenu, není úplně jednoduchý. Svou práci ale miluje, i když chápe, že některým nemusí být zrovna sympatická. „Na první pohled to není všechno dokonale krásný, ale maso je jedna ze základních potravin a prostě k tomu patří, jak se to dělá,“ říká Kšána v rozhovoru s Pavlem Štruncem. Proč jsou řezníci často za 'záporáky'? Můžeme mít i v Česku tak kvalitní maso jako v Argentině? A proč si i řezník pochutná sem tam na hrušce? Podívejte se na rozhovor. Všechna interview Pavla Štrunce si přehrajte TADY.