Cajthamlová: Chceme hypotéky a kupujeme shnilé jídlo, na dobrý vývar ženy už nemají čas

Čas oponou trhnul, nechci ženy vrátit k plotně, ale maminky by měly učit své děti dělat dobré jídlo, tvrdí v rozhovoru s Pavlem Štruncem lékařka a bývalá tvář pořadu Jste to, co jíte Kateřina Cajthamlová. Podle ní se Češi odnaučili jíst zdravě, sama přitom upozorňuje na časté mýty. „Záleží hlavně na člověku, ne na potravině, kvalitní salám může být zdravý, smažák sem tam neškodí,“ tvrdí. Vyloženě ji ale štve veganství a hlavně raw strava, která prý výrazně škodí především v těhotenství. Jak se změnilo naše stravování po pádu režimu? Starají se Češi dostatečně o své zdraví? A v čem ji štvou foodblogeři? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce najdete TADY.