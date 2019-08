Čapí hnízdo je ložený případ. Babiš spoléhá na záchranné lano od Zemana, říká Jelínek | info.cz

Budoucí ministr kultury Lubomír Zaorálek je pro Andreje Babiše mnohem vážnější soupeř než Michal Šmarda, tvrdí politický analytik Lukáš Jelínek. V rozhovoru s Pavlem Štruncem připomíná, že Zaorálek před volbami do Poslanecké sněmovny proti Babišovi vedl ostrou kampaň. Je to navíc schopný rétor, který má za sebou desítky let v nejvyšších politických patrech. Premiér má přitom před sebou rušný podzim. V kauze Čapí hnízdo může čelit obžalobě, případ je dle Jelínka „ložený“. I kvůli tomu si šéf hnutí ANO nechce zkomplikovat vztahy s prezidentem Milošem Zemanem. Jak Jelínek připomíná – v případě obžaloby mu Zeman může hodit záchranné lano ve formě abolice. Posunulo se Česko do poloprezidentského systému? Za jakých podmínek by ČSSD ustoupila od vládní spolupráce s ANO? Proč by se poslanci sociální demokracie měli přidat k žalobě na prezidenta? Podívejte se na video v úvodu článku.