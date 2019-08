Čech, který bojoval s islamisty: Nebyl to žádný Hollywood, kamaráda zabili raketometem | info.cz

Život Václava Skutila nabral dobrodružné obrátky krátce po sovětské okupaci. Když mu byl rok, jeho rodiče opustili tehdejší Československo a zamířili do Jihoafrické republiky. Dnes padesátiletý Čech se netají svými sympatiemi ke společenskému systému, který v Sýrii budují Kurdové. Hlavně proto se loni sbalil a zamířil do nejnebezpečnější země světa hájit své ideály. I za cenu smrti. Skutil v rozhovoru s Pavlem Štruncem popisuje, co přesně v kurdských milicích po boku ostatních cizinců dělal. A vysvětluje také, jak se tam vůbec dostal. V čem mu syrská Rojava tolik učarovala? Kdy se ocitl nejblíže smrti? A vrátil by se zpět? Podívejte se na rozhovor v úvodu článku.