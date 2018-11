Češi to umí skvěle oddřít. Němci ale vědí, že největší zisky jsou jinde, říká Kysilka

České ekonomice se už léta daří, v ekomomické výkonnosti jsme předehnali Španělsko a šlapeme na paty Itálii, tvrdí bývalý viceguvernér České národní banky a zakladatel 6D Academy Pavel Kysilka. Ekonom tvrdí, že Češi dokážou dodat špičkové výrobky, v této oblasti si prý vedeme skvěle. Jenže ty největší zisky stále zůstávají za hranicemi. Proč? Nejen Němci si prý to nejcennější nechávají doma. Co to je? A jak to změnit, abychom se mzdami našemu západnímu sousedovi alespoň přiblížili? Podívejte se na video v úvodu článku. Další rozhovory Pavla Štrunce si můžete přehrát TADY.