Česko je na periferii a zaostává. Selhali všichni politici, Babiš je jen symbol, říká Valeš | info.cz

Česko si zanedlouho připomene 30 let od sametové revoluce. Ne všichni to ale oslaví, tvrdí docent politologie Lukáš Valeš. Zejména zemědělci nebo bývalí pracovníci v těžkém průmyslu prý nadšením skákat nebudou. Podle Valeše tu přitom byl na začátku devadesátých let ohromný potenciál. „Ukázalo se, že jsme zůstali hluboko za očekáváními. My dnes znovu zaostáváme a jsme na periferii,“ tvrdí v rozhovoru s Pavlem Štruncem. Můžou za to prý vesměs všechny vládnoucí politické strany, které tu vytvořily systém propojení byznysu s politikou. Vztek části voličů na současného prezidenta a premiéra chápe, o nich to ale podle něj není. „Přijdou jiní. Bez systémových změn bude okrádání občanů pokračovat,“ myslí i Valeš. Kde jsou kořeny toho, že se v platové rovině ani zdaleka nepodařilo dohnat západní sousedy? Proč jsme se ocitli na ekonomické periferii? Blížíme se asijskému stylu demokracie? Podívejte se na rozhovor v úvodu článku.