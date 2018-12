Česko si vůbec neškrtne a může za to i Zeman, kopeme si hrob, řiká Štern

Ve vleku nadnárodních korporací a téměř bez podpory malých a středních firem. Takové je dnes Česko podle bývalého poslance a člena Občanského fóra Jana Šterna. I proto se televizní dramaturg a producent opět rozhodl vstoupit do politiky, se svojí stranou iČesko plánuje do deseti let dohnat Německo a Rakousko. Myslí to zcela vážně, technologicky jsme prý ustrnuli, ačkoliv dle jeho názoru máme na to být zase v TOP 10. Jako za časů první republiky. Jak přesně to chce dokázat? Není on sám s takovými politickými proklamacemi populistou? A proč se opozici a tradičním stranám nedaří snížit politický náskok hnutí ANO a dalších nových hnutí? Podívejte se na rozhovor. TADY si můžete přehrát všechna další interview Pavla Štrunce.