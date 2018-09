Česko-syrský lékař: Člena SPD bych zachránil, je smutný se povyšovat. Furt nás někdo straší

Česko-syrský stomatolog Radek Mounajjed patří ke špičce v oboru nejen v Česku, ale i ve střední Evropě. Lékař má unikátní zkušenost – narodil se v Česku, vyrůstal a studoval v Sýrii, a pak se opět vrátil do svojí rodné země. Čechy i přes vzedmutí protiuprchlických nálad nepovažuje za rasisty, podle něj by kolikrát stačilo jen jedno pivo s „neznámým“ a všechen strach by byl pryč. Vadí mu dehumanizace lidí z Blízkého východu i strašení politiky, na Česko ale obecně nedá dopustit. Proč se musí v zahraničí snažit desetkrát víc než kolegové ze Západu? V čem mu vadí populistická politika? A mají jeho děti vzor v současném prezidentovi? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce si můžete přehrát TADY.