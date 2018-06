Chalánková: Adopce dětí homosexuály jsou proti přirozenému řádu, bortí systém a není to náhoda

Bývalá poslankyně Jitka Chalánková opouští TOP 09. Strana podle ní opustila svoje konzervativní zásady. V rozhovoru s Pavlem Štruncem říká, že manželství je jen svazek muže a ženy. Parlamenty celého světa prý můžou v rámci práv homosexuálů prohlasovat, co chtějí, ale přirozený zákon, jak ho Chalánková nazývá, je neměnný. Kritizuje taky adopce dětí homosexuály, které jsou prý pro děti ve výsledku špatné. Přitom právě za tyto názory sklidila Chalánková nejvíc kritiky, mimo jiné i od svých bývalých spolustraníků. Proč se podle ní stává z Česka kolonie? Co je to tedy onen přirozený zákon a řád? A proč si myslí, že souběh některých zákonů není náhodný? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce najdete TADY.