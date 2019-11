Chaun: Zažíváme plíživou normalizaci. Demokracii nestačí vybojovat jen jednou | info.cz

„Těsně po sametové revoluci bych nevěřil, že po třiceti letech budeme výročí 17. listopadu oslavovat za současných podmínek,“ říká jeden ze studentských vůdců událostí listopadu 1989 Igor Chaun. „Jsme svědky bizarního divadla a plíživé normalizace. Na Hradě vládne obskurní partička a prezident hraje na nejnižší pudy,“ dodává. Jak Igor Chaun oslaví 30. výročí sametové revoluce a jak nahlíží na ty, kteří slavit nebudou? Co považuje za největší benefit současnosti a proč si podle něj neumíme vládnout? A zúčastní se demonstrace Milionu chvilek pro demokracii? To vše zjistíte v rozhovoru v úvodu článku.

Režisér Igor Chaun patřil ke studentským vůdcům během událostí 17. listopadu roku 1989. To považuje za v současnosti pro občany Česka i Slovenska za nejživější výročí. „Já sám už slavím, je tam hodně vzpomínek a silných osobních emocí, ale i zklamání nad současností. Oslavy budou koktejlem, ve kterém bude úplně vše. Lidem se vyplatí na ně přijet z celé republiky,“ říká Chaun a dodává, že chápe i ty, kteří slavit nebudou. „Dovedu pochopit tu deziluzi, ale mrzí mě to. U koho to ale pochopit nedovedu jsou nejvyšší ústavní činitelé,“ dodává Chaun v narážce na to, že Miloš Zeman již několik měsíců před listopadem předesílal, že se vzpomínkových akcí nezúčastní.

„Andrej Babiš by jako premiér nepochybně měl položit květiny na Národní třídě a uctít tak památku těch, kteří zde demonstrovali. V osobní rovině je to u něj ale vzhledem k jeho minulosti obskurní,“ komentuje postavení premiéra k výročí Chaun.

„Mám naši zemi rád, máme obrovský potenciál, ale jako bychom si neuměli vládnout. Občas bychom neměli přijímat kompromisy a spokojit se s menším zlem. Občané by do čela měli zvolit pozitivní osobnosti s morálním kreditem,“ říká Chaun s tím, že druhé zvolení Miloše Zemana do prezidentského úřadu považoval za nemožné. Zeman měl dle jeho názoru možnost být pozitivní, ale rozhodl se pro cestu rozdělování a apel na nejnižší pudy, jako jsou strach a malost.

Za největší benefit současné doby pak Chaun považuje svobodu a pluralitu názorů. „I vyhození květin od prezidenta nebo premiéra do koše je projevem demokracie,“ vysvětluje. „Mysleli jsme, že vše špatné pochází z komunismu, ale podcenili jsme to. Demokracii nestačí vybojovat jen jednou, je to princip, který je potřeba neustále obhajovat a chránit ho v sobě. I ten současný marasmus je ale výzvou, jak zlepšit společnost,“ uzavírá Chaun.