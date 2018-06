Chystá se kauza horší než Opencard a tunel Blanka, Praze se mají ztratit miliardy, říká Marvanová

„Už se na to nemůžu dívat, nemůžu jen přihlížet.“ Hana Marvanová se vrací do politiky a motivuje ji to, co popisuje jako korupci v Praze, i podle ní strašná atmosféra v Česku. Andrej Babiš prý sestavuje vládu jako v 80. letech, kdy byla hlavní stranická knížka. Kandidátka na ministryny spravedlnosti Taťána Malá pak chce hlavně hájit Babiše a spravedlnost v jejím podání je podle Marvanové výsměch. Bývalá poslankyně přitom tvrdí, že soudy s vlivnými lidmi a politiky se v Českou vlečou, což prý není náhoda. Popisuje taky, jak se v Praze mají při stavbě metra D ztratit miliardy. Proč by podle Marvanové měli slušní lidé jít do politiky? Jak fungují soudy v citlivých kauzách a proč lidé ztrácí víru ve spravedlnost? A kdo chce ovlivňovat pražské zakázky? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce najdete ZDE.