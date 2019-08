Czernin: Zaostáváme, vláda chtěla sypat jed po polích. Připravme se na dobu po Babišovi | info.cz

Senátor Tomáš Czernin chce na podzim vystřídat v čele TOP 09 Jiřího Pospíšila. A jeden z hlavních cílů? Přiblížit partaj i lidem mimo hlavní město. „Topka se spoléhá na městské liberály, proti kterým nic nemám, ale jsem venkovan a domnívám se, že je třeba tam voliče přibrat,“ tvrdí hrabě Czernin. Přesvědčit by je podle něj mohlo třeba to, že současná vláda venkovanům život spíše ztrpčuje. Politik tvrdí, že už teď je třeba se připravit na dobu postbabišovskou, která se prý jistě blíží. Vyhlíží proto vznik týmu odborníků, který by měl fungovat jako stínová vláda. Co by tito straničtí experti měli řešit? Jaké dopady mohlo mít plošné užívání jedu proti hrabošům, k jehož povolení málem došlo? Podívejte se na rozhovor v úvodu článku.