Dětské idoly šíří depresi, má to obrovský dopad, sebevražd bude přibývat, říká lovec talentů

Kauza youtubera Taryho připomněla obrovský vliv tzv. influencerů na děti a teenagery. Majitel talentové agentury Matěj Kretík v rozhovoru s Pavlem Štruncem odhaluje, proč tito lidé mají takový vliv a poukazuje i na možná rizika. Nonstop sledování idolů totiž může na fanoušky působit někdy až destruktivně. Kretík připomíná, že zásadní tématem je smrt i deprese. A rodiče? Ti prý chtějí mít hlavně klid a to, co dělají jejich děti na mobilech a tabletech, vůbec neřeší. Je youtuberství vůbec práce? Kdy děti začínají zkoušet tvrdé drogy? Co by rodiče měli změnit, aby byli v obraze? Podívejte se na rozhovor. KLIKNUTÍM NA TENTO ODKAZ si můžete přehrát další interview Pavla Štrunce.