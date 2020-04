Dnešní společnost se podobá středověké. Už tehdy byly fake news o epidemiích, říká historik | info.cz

Podle Karla Černého se z koronaviru stane takzvaná časová značka. „Stane se to významnou událostí v dějinné linii. Když pak budeme na věci vzpomínat, budeme je k tomu vztahovat. Stejně jako říkáme, že něco bylo před válkou nebo po válce,“ vysvětluje historik.

Současná pandemie má podle něj jisté paralely s pandemií španělské chřipky před sto lety, existují ale i podstatné rozdíly. „Obojí bylo virové onemocnění, na obojí se umíralo na selhání plic. Zatímco koronavirus fatálně zasahuje starší generaci, španělské chřipce podléhali hlavně mladší lidé,“ vysvětluje Černý. Rozdíl podle něj může být daný tím, že tehdejší starší generace se s podobným virem mohla setkat již dříve a měla tak vůči němu vyšší imunitu.

Podle docenta Černého není žádnou novinkou ani karanténa. Jak vysvětluje, běžně se užívala už na přelomu středověku a raného novověku. „Samotný název pochází z italského quaranta, tedy čtyřicet. Věřilo se, a to není nikterak biologicky podmíněno, jde spíše o takové biblické číslo, že je potřeba lidi i zboží izolovat na čtyřicet dní,“ popisuje Černý.

Dalším, co z minulosti přetrvalo bylo vytváření sanitárních kordonů uzavíráním postižených oblastí, nebo exodus z epidemií stižených měst. „Mainstreamová evropská medicína byla kupodivu poměrně racionální. V lidovém léčitelství bychom ale nalezli vskutku pitoreskní postupy, včetně potírání mastí z mrtvol,“ říká Černý. Upozorňuje i na to, že už koncem středověku si někteří lékaři uvědomovali vliv sociální situace na šíření nemoci a upozorňovali na to, že zejména mezi vysokým množstvím chudších lidí soustředěných na malém prostoru se epidemiím daří. „Kontexty jsou trochu jiné, ale politika a ekonomika tam byla už tehdy,“ říká Černý.

I přístup veřejnosti se během několika století od doby, kdy Evropou obcházel strašák morových ran, podle historika Černého příliš nezměnil. „I tehdy byli lidé, kteří prohlašovali, že žádná epidemie není. Že to není mor, ale jen horečky, a můžeme fungovat, jako by se nic nedělo. To je jako bych slyšel Donalda Trumpa. A přesto to najdete už v Itálii v 16. století.“ popisuje Černý.

Stejně jako dnes se i na počátku novověku šířily o epidemiích falešné zprávy a dezinformace. Důvod byl nasnadě: když se nákaza v nějakém městě potvrdila, mělo to fatální dopady na jeho ekonomiku, což si logicky nikdo z obyvatel nepřál. „Tehdejší společnost připomínala tu naši se všemi problémy. Nedlouho předtím, než udeřil mor, byl objeven knihtisk. Najednou mnohem více lidí mělo mnohem více informací. Vedlo to i k přesvědčení, že vědění je vlastně škodlivé a měli bychom se udržovat ve středověké nevědomosti. Takže i toto takové zoufalství z informací není novinka,“ říká Černý. „Jako historik nicméně mohu říct, že tyto věci se vždy vyřeší, a čím více toho víme, tím lépe,“ uzavírá.