Doběla vytočený Babiš i lékař, jehož metody mění medicínu. 7 nejlepších rozhovorů Pavla Štrunce

Na 200 hostů, víc než 80 hodin natočeného materiálu, miliony zhlédnutí na vašich počítačích a mobilech. Tým pořadu Štrunc! vám od března tohoto roku každý všední den nabízí interview s jednou osobností, která má co říct nejen k aktuálnímu dění. Podívejte se na výběr sedmi rozhovorů, které vás nejvíc zaujaly. A jak můžete vidět, zdaleka nešlo jen o politiku.

Doktor, který léčí mysl

Jan Šula, to není šarlatán, nebo pochybný léčitel. Zakladatel psychoneuroimunologie budí ve světě medicíny rozruch. Běžné způsoby léčení mají podle něj limity a třeba takovou rakovinu by podle něj spousta lidí vůbec nedostali, kdyby byli aspoň o trochu víc veselí. Jak přesně vypadá léčba jeho pacientů? A co na jeho práci říkají farmaceutické firmy?

Každý se může vyléčit sám, i rakovinu. Je to definitivní, za všechno můžou emoce, tvrdí lékař Šula autor: INFO.cz

Návrat totality?

V uplynulém roce ztratilo české herectví v těsném závěsu dva velikány: Květu Fialovou a Jana Třísku. Podle jejich kolegy Jana Hrušínského lze jejich skon brát i jako jistou symboliku: toho, že se plíživě vrací nesvoboda totality.

Tříska a Fialová byli pravdiví. Teď Zeman otvírá stavidla sprostoty, vrací se totalita, říká Hrušínský autor: INFO.cz

Kampaň!

S premiérem Andrejem Babišem jsme mluvili vícekrát, tenhle zářijový rozhovor ale rezonoval nejvíc. Těsně před volbami do sněmovny, z nichž vyšel jako absolutní vítěz, nenechal na svých kriticích suchou nit.

Babiš: Nesnesitelná práce v mých drůbežárnách je nesmysl autor: INFO.cz

Strach a hnus... v práci

A byla to právě Saša Uhlová, která těsně po prázdninách zaútočila na podmínky v některých firmách Andreje Babiše. Na vlastní kůži si zkusila pracovat v těch nejhůře placených profesích. A z jejích zážitků přechází zrak.

Celý rozhovor se Sašou Uhlovou autor: INFO.cz

MASH na vlastní kůži

Mohl dělat chirurga v jakékoliv české nemocnici, on se ale rozhodl pomáhat lidem v těch nejnuznějších podmínkách. Tomáš Šebek na misích Lékařů bez hranic operoval v až neuvěřitelných podmínkách. A že jsou lékaři cynici? Jistě, ale někdy se prý slzám prostě ubránit nejde.

Při boji o život holčičky lékaři plakali, tragédie vyvažujeme humorem, říká chirurg Lékařů bez hranic autor: INFO.cz

Cukr jako skrytý zabiják

Je všude a velká část lidí se ho přejídá. Cukry ve všech podobách podle Janiny Černé škodí zdraví a v krajním případě vedou až k demenci. Úspěšná blogerka se jim proto absolutně vyhýbá. Jaký je život bez cukru? A proč je vlastně tak nebezpečný?

Skrytý zabiják cukr. Může za Alzheimera i rakovinu, zbavte se ho, radí expertka autor: INFO.cz

Pravda a láska je zastlaná

Režisér Igor Chaun si po výsledcích říjnových voleb nejdříve rval vlasy. Pak to ale pochopil. Čechům prý prostě došla trpělivost. Proč nezvolili špatně? A jak nahlížet na politiky, abychom se z toho nezbláznili?