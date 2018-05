Dobrým jídlem ke štěstí. Sloužíme penězům a jsme oběti tabulek, varuje výživový poradce Havlíček

Výživový poradce Petr Havlíček vzdal nakupování v obchodech. Jsou prý plné potravin s nadměrným množstvím cukru a tuku, které jsou pro nás prokazatelně škodlivé. Narušují totiž střevní mikrobiotu, což vede ke zdravotním problémům. Co tedy jíst? Podle Havlíčka je třeba zapojit selský rozum a neřídit se jen trendy a tabulkami. Důležité ale je taky to, kde a jak rychle člověk jí. Proč by Petr Havlíček nezaměstnal člověka, který obědvá řízek se salátem? Jak nás matou tabulky a výzkumy ve výživě? A v čem našemu životu prospěje dobré jídlo? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce najdete TADY.